Elecciones catalanas | ERC busca un pacto presupuestario con los partidos para lograr estabilidad

La número uno de En Comú Podem, Jessica Albiach, ha asegurado este miércoles en TVE3 que le ha pedido a Salvador Illa que busque apoyos para la investidura pero, si no los consigue, que no se presente ni “haga perder el tiempo a la gente”. “Quiere hacerlo pero si no prospera, no tendría mucho sentido”, ha aclarado.

