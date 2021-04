La salida de Jaume Alonso Cuevillas de la Mesa del Parlament complica la investidura a Junts per Catalunya. Este miércoles se reúne la Mesa del Parlament para decidir si se convoca un Pleno Extraordinario donde se vote al sustituto de Cuevillas. De este modo, Junts podría perder a uno de los suyos en la futura mesa de poder del Parlament y todas las miradas están puestas en ERC.

Los republicanos tienen en estos momentos la sartén por el mango y están aprovechando bien el momento. El voto de ERC es determinante para sustituir a Cuevillas por Aurora Madaula, como bien ha solicitado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, o, de lo contrario, podrían votar a otro candidato que no fuera de Junts. De esta manera, los de Puigdemont estarían en minoría a la hora de tomar la mayoría de decisiones que pasen por la Mesa.

Los republicanos siguen reacios a hablar con Junts después que éstos rechazasen investir a su candidato, Pere Aragonés. Según ha podido saber Economía Digital, ERC está a la espera de reunirse para decidir su voto de este miércoles con el que dar luz verde a un Pleno Extraordinario o rechazarlo para agotar las negociaciones para conformar el Govern.

La decisión en manos de ERC

Una por otra. Los republicanos sopesan si alargar esta sustitución y ligarlo a las negociaciones como baza ante la conformación del Gobierno. Más aún cuando los Comuns han anunciado la presentación de un nuevo candidato para arrebatar este puesto al independentismo. Los de Ada Colau han propuesto al diputado Lucas Ferrero para la segunda secretaría en lugar de Madaula.

Los Comuns informaron este martes a la vicepresidenta del parlamento, la republicana Anna Caula, de su intención de presentar un candidato a la mesa justo después de hacer pública la propuesta. Los de Colau no las tienen todas con los republicanos y recuerdan a ED que “ya nos la jugaron una vez”, en relación a la última votación de la Mesa.

Carles Puigdemont junto a uno de sus abogados, Jaume Alonso-Cuevillas. Foto: EFE

La última palabra la tendrán los republicanos y la CUP, que sigue sin anunciar un posicionamiento firme. Los socialistas advierten que podrían votar al candidato de los Comuns para restar espacio al independentismo y, sobre todo, a Junts. Ante esta situación y si Cs y el PP hicieran lo mismo, Ferro sumaria hasta 50 votos. Habrá que ver qué hacen los 11 de Vox.

La llave, en cualquier caso, la tienen los 33 diputados de ERC. Sumados a los 32 Junts harían 65, que serían suficientes para que Madaula saliera escogida. La posición de los republicanos dependerá de cómo evolucionen las conversaciones con Junts para la investidura de Aragonès y la formación de gobierno.

Los de Junqueras han expresado públicamente su voluntad de contar con Catalunya en Comú como aliados durante la legislatura, aunque sea desde fuera del gobierno. Hacerles un hueco en la Mesa sería un gesto que podría traer consecuencias nefastas en la futura negociación con los junteros.

Preocupación en Junts por el voto de ERC

Los posconvergentes ven con cierta preocupación el postulado del candidato de los Comuns. Aunque confían en que Aurora Madaula es un “perfil votable para ERC y la CUP”, se lamentan por la situación abierta por Jaume Alonso-Cuevillas y temen que los republicanos les devuelvan la investidura fallida con el apoyo a los Comuns.

Si Lucas Farrero se convirtiera en el secretario segundo de la mesa, Junts tendría una situación complicada. Laura Borràs sería la única voz del partido en el órgano de la Cámara, mientras los votos contrarios a poner el Parlament al borde de la legalidad se ampliarían. ERC, PSC y Comuns sumarían 5 sitios, frente a los dos de Laura Borràs y la CUP.

Fuentes consultadas por ED reconocen que la situación del dimitido secretario segundo no se ha gestionado bien, y se preguntan si no hubiera sido más eficaz poner directamente a Madaula en el órgano de la mesa. “Me parece ridículo que no hayan previsto que Cuevillas no quisiera hacer desobediencia simbólica”.

Los junteros creen, pese a la situación abierta con Cuevillas, que su salida les da credibilidad: “En el fondo está bien, demostramos coherencia, pero ya podrían haberle preguntado”. Además, reconocen que era importante que hubiera un jurista en la Mesa, y más cuando el abogado dimitido mantiene una buena relación con Laura Borràs.

Cuevillas se abstuvo en el voto delegado de Lluís Puig

Cuevillas ya votó díscolamente de su partido con el voto del fugado Lluís Puig. El abogado se abstuvo en la votación que permitió el voto delegado del prófugo de Junts, pese a que los dos miembros de ERC, el de la CUP y Borràs decantaron la balanza a favor.

El propio Jaume Alonso-Cuevillas explicó que se había abstenido por ser “abogado de Lluís Puig”, con el objetivo de evitar “cualquier impugnación por este motivo. El Tribunal Constitucional denegó esta modalidad de votación a distancia “sobre los que pese una orden judicial de búsqueda y captura e ingreso en prisión”.