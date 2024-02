ERC respalda el informe del TS que descarta investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso ‘Tsunami Democràtic’

La portavoz de ERC, Raquel Sans, aseguró que es de «sentido común» que el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo emitiese un informe en el que se opone a investigar al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

Así lo indicó Sans en rueda de prensa desde la sede de ERC, al ser preguntada por el citado informe que Redondo emitió para responder al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, para que imputara a Puigdemont por los citados delitos.

«Decir que no ha habido terrorismo allí donde no ha habido terrorismo es totalmente de sentido común, lo que no tiene ninguna lógica ni ningún tipo de sentido es hablar de terrorismo donde ha habido manifestaciones pacíficas, protestas democráticas y un ejercicio democrático en este país», aseguró Sans.

En este sentido, la portavoz de ERC subrayó que no se le ocurre «un ejercicio más democrático» que permitir que «la gente puede votar» ni «nada más democrático que la gente proteste después de una sentencia que condenó» a los líderes independentistas «a más de 100 años de cárcel».