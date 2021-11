Escrivá carga contra la CEOE por “no hacer ni una sola propuesta” para garantizar las pensiones

El Gobierno se ha puesto de acuerdo con los sindicatos para definir cómo será el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que tiene como objetivo garantizar las pensiones. Sin embargo, no ha contado con el beneplácito de la CEOE porque castiga a las empresas, que tendrán que asumir el 80% del incremento de las cotizaciones. El organismo que preside Antonio Garamendi se ha levantado de la mesa de negociaciones, una decisión que ha sido criticada por el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

“Nos hubiera gustado que estuviera la patronal”, ha afirmado el ministro este lunes en Hora 25 de Cadena Ser. “Firmaron el acuerdo el 1 de julio, hemos estado abiertos a que estuvieran pero no han hecho ni una sola propuesta de qué es lo que quieren (…) No lo he sabido en todo este tiempo”, ha añadido.

El dilema es que, mientras que la propuesta inicial suponía una subida gradual de las cotizaciones entre 2023 y 2035 del 0,4% a las empresas y el 0,2% a los trabajadores, finalmente los porcentajes serán de 0,5% frente al 0,1%. No obstante, Escrivá ha defendido que no se han modificado las tasas. “Hay mucho ruido y posicionamientos externos. Nosotros no hemos planteado nada distinto”, ha señalado.

Y ha continuado: “Este es el esquema que tenemos en este momento. Estamos hablando de muy poco. Para una pensión media-alta de unos 2000 euros de base de cotización esto supone 12 euros al mes (2 del trabajador y 10 del empresario). Este es el esfuerzo para ir más holgados y donde el sistema puede tener algún tipo de tensión”. Así, el objetivo que persigue el ministro es rellenar la hucha de las pensiones y generar un colchón “para cuando lleguen los años con menos tensión“.

Escrivá espera alcanzar los 60.000M en la hucha en 25 años

El ministro de Seguridad Social ha explicado que la hucha llegó a tener casi 67.000 millones en 2011, frente a los 2.000 millones actuales. Con este nuevo mecanismo, según el responsable del departamento se espera llegar hasta los 40.000-50.000 millones en 2022. “La base máxima de cotización me parece que está en 47.000 euros y progresivamente y en 25 años podríamos llegar a 60.000. De forma muy suave”, ha indicado.

“Topamos la pensión básica muy abajo en comparación con otros países. Aunque el tipo sea razonablemente alto lo aplicamos sobre una base que está topada. Es razonable armonizar esta parte y lo vamos a hacer. Se va a subir razonablemente el tope y se va a ir progresivamente. Todo lo que se suba la sabe subiría la pensión”, ha concluido el ministro.