Eva Parera: «En Barcelona hay que darle libertad a la policía»

Eva Parera (Barcelona, 1973) mira a los ojos, muy directamente, cuando habla. La líder de Valents, la formación nacida tras la plataforma liderada por Manuel Valls para las últimas elecciones municipales de la ciudad condal Barcelona pel Canvi por la que es concejal en el consistorio, no muestra atisbos de duda: responde rauda cuando se le contesta y sobre lo que haga falta.

Y parece que el discurso de la ex de Unió y antigua diputada en el Parlament por las listas del PP cala: las encuestas le otorgan hasta grupo propio en unas futuribles elecciones catalanas. Parera visita la redacción central de ECONOMÍA DIGITAL en Madrid para dar a conocer su proyecto y dejar clara su intención: convertirse en mayo en la nueva alcaldesa de Barcelona.

Pregunta.- ¿Cuál es el principal problema de Barcelona y Cataluña?

Respuesta.- De ambos son sus gobiernos. A partir de ahí, las problemáticas que se desprenden de tener unos gobiernos que no gestionan sino que practican el activismo se trasladan a la sociedad. y se van a enquistado. Barcelona es el termómetro de la decadencia del resto de Cataluña. Lo que se está viviendo allí se está exportando al resto de municipios y tenemos unos problemas gravísimos, primero de convivencia, provocados por diez años de procés, que han llevado a una ruptura de la paz social en Cataluña. Pero no sólo.

Tenemos unos problemas importantes de inseguridad, de ocupaciones ilegales, de mafias que han venido por un efecto llamada en un territorio que es muy cómodo para ellos. También tenemos problema de falta de viviendas porque hay una guerra contra el inversor, contra el promotor, contra el constructor. Nadie quiere construir, hay unas normativas muy restrictivas. Aparte se les está insultando cada día. Tenemos un problema de falta de inversión en la ciudad por el procés, que se añade a una aún alcaldesa en el Ayuntamiento de Barcelona que es anticrecimiento económico. Estamos favoreciendo a otras comunidades autónomas y otras ciudades del resto de España, Cataluña y Barcelona.

Pregunta.- ¿Qué es lo primero que haría Valents en el Ayuntamiento de Barcelona si gobierna?

Respuesta.- De entrada, liberar un poco a la policía, darles libertad para hacer su trabajo y ahora no la tienen. Lo principal es poner a la policía en la calle y hacer una declaración pública muy contundente de apoyo absoluto a los cuerpos y fuerzas de seguridad. En segundo lugar, poner a trabajar servicios de limpieza. Son dos hechos importantes. La inseguridad y la falta de limpieza transmiten una imagen de degradación importante de la ciudad. El tercer punto es revisar las cuentas de arriba abajo: se está dilapidando muchísimo dinero público en activismo de partido: de los Comunes, de la Esquerra, de Junts, del independentismo, del populismo. Estamos en una crisis económica importante, con una inflación a la alza. Vamos a vivir momentos muy duros económicamente hablando y hay que destinar el dinero a quien realmente lo necesita para que las empresas no cierren y los pequeños comercios, los autónomos, las pequeñas empresas puedan subsistir en Cataluña.

«Lo principal es poner a la policía en la calle y hacer una declaración pública contundente de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad»

Pregunta.- El tablero político en Cataluña es, probablemente, el más fragmentado de todo el país, con especial incidencia en el espacio del centroderecha.

Respuesta.- En Cataluña los partidos tradicionalmente constitucionalistas no han sabido implantarse debidamente. Es el caso del Partido Popular: tiene problemas de implantación, de crecimiento, con poder seguir creciendo y recuperar los votos que perdió Ciutadans. También es el caso de Ciutadans, que hizo una labor encomiable en el 2017, pero no consiguió tener una implantación en el territorio. Vox tiene un techo clarísimo en Cataluña y en Valents nos dimos cuenta que había un espacio que estaba absolutamente vacío, que era hueco, que la gente está pidiendo. Son 800.000 votos que en las autonómicas se quedan en casa porque no se encuentran representados por ninguna de las otras formaciones, porque buscan un partido no nacionalista en Cataluña que no fuese franquicia de ningún partido a nivel nacional.

El principal problema que tiene el catalán no independentista en Cataluña es que no se le ha puesto nunca por encima de otras prioridades de partido. Cuando ha necesitado tener el apoyo de un gobernante no lo tenía, porque han gobernado los independentistas o cuando ha girado la mirada hacia un gobierno de la Moncloa para buscar ayuda, tampoco, porque lo prioritario es mantenerse o llegar a la Moncloa. Ese catalán se ha sentido para su gobierno como un catalán de segunda y para España como un español de segunda, y lo que quieren es ser ciudadanos de primera. Nosotros tomaremos las decisiones desde Cataluña para Cataluña, pensando en el conjunto de España.

Pregunta.- ¿Cómo se denomina eso: un constitucionalismo regionalista, catalán?

Respuesta.- No le pondría una etiqueta. Yo creo que en un Estado descentralizado con comunidades autónomas, donde existen partidos que tienen un ámbito de actuación dentro de la propia comunidad autónoma. Eso no delimita tu capacidad de acción: trabajo para mi comunidad autónoma, pero desde allí puedo tener perfectamente una incidencia y una influencia en las políticas del conjunto de España. Y especialmente en el caso de Cataluña, que ha sido una potencia económica muy importante. El planteamiento se hace desde una visión global de España. Además, Cataluña tiene una responsabilidad añadida, que es una puerta a Europa y se debe ejercer con una visión de conjunto de Estado. No me gusta definirme como un partido regionalista, porque yo tengo visión de Estado.

«¿Quién nos está representando hoy a Cataluña en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras?»

Pregunta.- Eso implica presencia en el Congreso de los Diputados.

Respuesta.- Sí, presentarnos por las por las cuatro provincias de Cataluña es básico. Una de las cosas que más nos ha movido es ver cómo desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de Moncloa se habla de Cataluña como la Cataluña independentista. ¿Por qué? La imagen es clave. ¿Quién nos está representando hoy en el Congreso de los Diputados a Cataluña, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras? No representan a la mayoría de catalanes hoy, porque el independentismo no es mayoritario en votos. Con al menos algún representante de Cataluña que no sea independentista es donde empezamos a romper el marco mental de la Cataluña exclusivamente nacionalista.

Pregunta.- En 2019 Manuel Valls consiguió casi 100.000 votos con un partido de nueva creación. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene con Valents?

Respuesta.- No se mantiene nada de eso. Con Manuel Valls hicieron una operación orquestada por Ciutadans, en la que se intenta asaltar la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros no somos eso. Nosotros no somos una operación puntual para una elección puntual en un municipio puntual, que era lo que era Manuel Valls. Nosotros somos un proyecto que viene a consolidarse por muchísimo tiempo en Cataluña. De hecho, no es ni el mismo nombre, ni el mismo, ni en la misma ejecutiva, ni el mismo ideario político. Sí que se mantiene el espíritu de la idea de que no gobierne en partidos independentistas y sí que se mantiene el espíritu de la lucha contra los populismos.

Eva Parera es concejala en el Ayuntamiento de Barcelona por Valents, antes conocido como Barcelona Pel Canvi

Pregunta.- ¿Cuáles son las ideas fuerza del proyecto ahora?

Respuesta.- Seguridad, trabajo y libertad. En esos tres elementos englobamos todo un programa de gobierno para la ciudad de Barcelona, cuando Barcelona tiene un potencial increíble para atraer inversión, atraer empresas y ser generadora de empleo, sobre todo en el sector turístico. Y luego libertad, que hoy vivimos demasiado subyugados por lo políticamente correcto.

«Ayuso me parece muy valiente. Madrid es libertad. Parece que en democracia tengamos que estar reclamando esa libertad»

Pregunta.- Esas ideas, inevitablemente, recuerdan al proyecto de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Respuesta.- Lo que ha hecho Ayuso me parece muy valiente, afrontando una pandemia que nadie sabíamos que iba a pasar. Se limitaba a decir que hay que saber compaginar la lucha contra una pandemia con el mantenimiento del crecimiento económico y la actividad económica. Y de ahí surgió la idea de que Madrid es libertad, que es verdad, es libertad de horarios, de emprendimiento, de negocio, de educación. Parece mentira que en plena democracia tengamos que estar reclamando esto.

Pregunta.- Pero el PP sigue sin elegir candidato en Barcelona, aunque Alberto Núñez Feijóo visita cada mes Cataluña. ¿Lo conoce? Habla de un bilingüismo tranquilo y de tener sensibilidad autonómica

Respuesta.- A nivel de concejales en el Ayuntamiento, con los diputados, con Alejandro Fernández, la relación es excelente, la convivencia es muy buena. Al final estamos defendiendo un mismo objetivo y tenemos unas políticas comunes. Podríamos perfectamente ir juntos en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, yo he hecho el ofrecimiento tanto al Partido Popular como Ciutadans. Podemos tener un programa de gobierno muy similar, el entendimiento sería muy fácil y yo creo que es muy provechoso para los vecinos de Barcelona.

Feijóo visita Cataluña, no visita la Cataluña real. Está cometiendo muchos errores, como no estar presente en la manifestación de la escuela bilingüe. No se puede priorizar un partido a eso. La Cataluña real no es la Foment, no es la del Círculo de Economía, no es la del Grupo Godó, es otra. Tenemos unas problemáticas importantes en la ciudad que el Partido Popular no está acabando de entender. Por eso le cuesta encontrar quien pueda liderar un proyecto en la ciudad de Barcelona, en Cataluña. No queremos ver a un líder de la oposición que hable de un bilingüismo cordial.

El bilingüismo es bilingüismo, no es ni cordial ni no cordial. El bilingüismo es una realidad en Cataluña que hoy no se está aplicando. Es una realidad en Cataluña que hoy no se está permitiendo en las escuelas, que no se está permitiendo en los negocios, que no se está permitiendo la administración pública. Señor Feijóo, no me hable de bilingüismo. Desde Madrid se tiene una perspectiva muy distinta de lo que estamos viviendo en Cataluña y lo que estamos sufriendo los catalanes.

«La Cataluña real no es la Foment, no es la del Círculo de Economía, no es la del Grupo Godó, es otra»

Pregunta.- Un partido que defiende esto es Ciudadanos, pero está en retroceso. ¿Cuál fue el error de Cs en Cataluña y en España?

Respuesta.- Abandonar a su votante. Ciudadanos nace con un objetivo claro: acabar con 40 años seguidos de gobiernos nacionalistas en Cataluña. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene la anomalía de haber tenido desde que acabó la dictadura gobiernos nacionalistas siempre, sistemáticamente. Ciutadans nace para combatir esto, pero comete el primer error al nacer en el Parlament y no en los municipios. Tarda diez años en llegar al Ayuntamiento de Barcelona. Pero llega el 2017, con un golpe de Estado evidente en el Govern de la Generalitat, y consigue aglutinar una masa de votantes enorme que hace que por fin consigan su objetivo, que es que un partido no nacionalista gane las elecciones en Cataluña. Ahí empieza su muerte política, porque a la mañana siguiente deciden que no se presentan a la investidura y que Inés Arrimadas se va a Madrid para expandirse. Cometen el mismo error que estaba cometiendo el Partido Popular: ser en Cataluña en una franquicia de un interés mayor, que es que Albert Rivera consiga llegar a La Moncloa.

Ahí la decepción del votante catalán, que no era un votante militante, de bases. Se siente abandonado, usado. Y le acaban de dar la estocada cuando en las elecciones generales tiene una posibilidad de evitar que Pedro Sánchez pacte con Bildu, con Esquerra, con Podemos, dar una estabilidad al Gobierno de España y no lo hacen.

Pregunta.- ¿Es el tripartito la continuación del independentismo en el Govern?

Respuesta.- El PSOE siempre ha sido el aliado indispensable del movimiento independentista, porque no tiene ningún sentido que ahora no se haya forzado una convocatoria de elecciones a la Generalitat por una moción de censura. El PSC ganó las elecciones y ahora hubiese tenido el apoyo necesario para tirar el Govern adelante. La estabilidad que le dan a ERC en el Govern sólo se explica por la estabilidad que necesita Pedro Sánchez para aguantar hasta las próximas elecciones generales. Una vez más, el partido que gana las elecciones en Cataluña vende a los catalanes constitucionalistas por un interés mayor, que es la permanencia de Pedro Sánchez en el Gobierno. Es alta traición al votante, porque su votante no es independentista. El juego permanente, equidistante que hace el PSOE con los postulados nacionalistas es peligroso.

«Los catalanes que votaron a Illa para evitar un Govern independentista deben arrepentidos estar hoy más que nunca»

Pregunta.- Ahora se ha pactado la rebaja del delito de sedición.

Respuesta.- Empezaron pidiendo los indultos y el Gobierno se los concedió. Pidieron la eliminación del delito de sedición y también se lo han concedido. Con la reforma del Código Penal sin publicarse, ya están pidiendo la amnistía y la autodeterminación. Los partidos de la oposición deberían provocar una moción de censura ante la traición de Pedro Sánchez a España y a los catalanes constitucionalistas que hoy nos sentimos más abandonados que nunca. Lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados es la antesala de un nuevo golpe de Estado. Hoy más que nunca los catalanes que confiaron su voto a Salvador Illa para evitar un Govern independentista deben estar arrepentidos.

Pregunta.- ¿Está dispuesto Valents a pactar con Vox?

Respuesta.- El argumento de que Vox es de extrema derecha no es viable en Cataluña, porque más extrema derecha es Junts. Estoy alejada de Vox en algunos postulados: autonomías, la Unión Europa. Pero Vox ha tenido propuestas en el Parlament que podían ser buenas propuestas para Cataluña y que simplemente por el hecho de presentarlas Vox no se han debatido. Eso es un error. Yo les abro mis listas al Ayuntamiento de Barcelona, lo mismo que hago con Inés Arrimadas y lo mismo que hago con Alberto Núñez Feijóo, con Santiago Abascal. Ya deciden ustedes si quieren o no sumar.

Deben hacer una reflexión todos, los tres partidos, Ciudadanos, PP y Vox, sobre qué quieren hacer en la ciudad de Barcelona. Porque Barcelona puede cambiar toda la política, en Cataluña y en el resto de España. Si se consigue revertir el gobierno que tenemos ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, habrá un cambio en las elecciones a la Generalitat. Y eso implica, sin duda, que las municipales y autonómicas de mayo van a marcar muchísimo que pasen las próximas generales.