Expertos sugieren privilegios especiales para las personas vacunadas de coronavirus

La Unión Europea empezó a vacunar el pasado 27 de diciembre, y ponía así la primera piedra a la inmunización colectiva de toda la población para el regreso paulatino a una normalidad que podría tardar años en volver a ser idéntica a la previa por la pandemia. La vacunación, que tendrá beneficios en la salud, podría ser un buen pasaporte para desarrollar ciertas actividades, y así lo sugieren algunos expertos.

Es el caso del presidente de la Asociación Médica Mundial, Frank Ulrich Montgomery; y también del líder de la Comisión Permanente de Vacunación de Alemania (STIKO, en sus siglas en alemán), Thomas Mertens. Según ha publicado Deutsche Welle, ambos expertos han sugerido que los inmunizados por vacunación accedan a una suerte de “pasaporte” para poder acceder a vuelos, restaurantes, conciertos o cines.

Los investigadores emplazan al debate a medio plazo

Montgomery explicó en una entrevista a la radio pública alemana que era demasiado pronto para discutir esta idea, puesto que la vacuna solo estaba disponible para colectivos vulnerables, aunque defendió que era una idea que debía tenerse sobre la mesa. De hecho, muchos alemanes ya tienen un “pasaporte de inmunización”, que registra todas las vacunas que se han puesto.

La propuesta no sería una obligación explícita de la vacuna, pero sí que crearía un clima favorable para que aquellas personas que decidieran inmunizarse tuvieran una serie de beneficios. Por contra, aquellos que decidieran no inmunizarse contra la Covid-19 podrían sufrir varias restricciones, como la imposibilidad de ir a comer a un restaurante o la asistencia a un espectáculo o local de ocio.

Más explícito fue el presidente de STIKO, puesto que explicó al periódico Die Welt que podría imaginarse que las empresas exigieran una prueba de inmunidad frente al nuevo coronavirus antes de aceptar clientes: “Se trata de acuerdos privados que hacen el dueño del restaurante, la aerolínea o el organizador del concierto”.

Alemania: “No habrá un tratamiento especial para los vacunados”

Pese a las sugerencias de los expertos, el gobierno de Alemania es reticente a aplicar medidas que hagan obligatoria la vacuna contra la Covid-19. Por el temor a que una medida de este tipo pueda alimentar al movimiento antivacunas, el Ejecutivo ha insistido en que dar privilegios a los inmunizados no está sobre la mesa.

“Políticamente tengo una posición my clara a este respecto”, dijo el ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, al periódico Bild am Sonntag. “Por muy importante que la vacunación sea para nosotros, no habrá un tratamiento especial para los vacunados. Distinguir entre vacunados y no vacunados sería lo mismo que hacer la vacuna obligatoria”.

Pese a las advertencias en contra y la voluntad de no legislar en esa dirección, el miembro del Gobierno de Angela Merkel reconoció que en la práctica tienen un margen de acción pequeño para impedir que las empresas puedan implementar sus propias políticas, pero ha insistido: “Un tratamiento especial para los vacunados dividiría a la sociedad”.

España quiere volver a la “normalidad” en verano

El comienzo del suministro para frenar el antígeno que ha desarrollado la farmacéutica Pfizer ha hecho que el gobierno se ponga una meta clara con el regreso a cierta vida normal: alcanzar para finales del verano la ansiada inmunidad de rebañoque se producirá cuando cerca del 70% de la población esté protegido contra la Covid-19 y se pueda poner coto a la pandemia.

Aunque en España también se había planteado la vacunación obligatoria, es una medida que, por el momento, el Ministerio de Sanidad descarta. El Gobierno prevé concienciar a la gente que acepten la inmunización, aunque prepara una lista nacional de personas que se nieguen a recibir la inmunización.