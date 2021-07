Nuevo revés para la vacunación. Un hombre de 80 años ha muerto este lunes por Covid-19 en el Hospital de Bellvitge (Cataluña). Un intensivista del centro ha informado esta mañana que estaba “correctamente vacunado”, dado que la última dosis se le administró hace dos meses.

El sanitario ha recalcado que se trata de un caso “excepcional”, pues el hombre no había desarrollado el nivel de anticuerpos usual. De hecho, se trata del primer caso registrado en Cataluña de un paciente de Covid-19 que fallece debido a la enfermedad a pesar que haber recibido la pauta completa.

Leer más: Hasta 22 provincias entran en alerta máxima por incidencia acumulada

El sanitario ha señalado que, en medio de un descontrolado repunte de casos que ya comienza a catalogarse como quinta ola, y que en solo dos semanas ha mostrado una alta virulencia, los ciudadanos con más riesgo de efectos graves son aquellos que están por encima de los 50 años y que aún no se han vacunado.

Y es que la vacunación no es garante de la inmunidad total. Lo cierto es que protege en gran medida y, además de reducir drásticamente las posibilidades de contraer la enfermedad, es aún más efectiva cuando se trata de prevenir síntomas graves. No obstante, no asegura que no se pueda contraer la enfermedad.

En este sentido, en el mismo hospital de Bellvitge se han registrado alrededor de 50 sanitarios de baja por infección por Covid-19 y unos 45 de ellos tienen la pauta completa de vacunación.

No obstante, según ha expresado en declaraciones a TV3 el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic, Álex Soriano, el personal de baja es en su inmensa mayoría asintomático “gracias a la vacuna”.

Soriano añade que la mayoría de contagios se han producido en el entorno familiar, por lo que se está comenzando a vacunar a los hijos de los sanitarios con el objetivo de inmunizar los grupos burbuja de los profesionales de la salud y evitar más bajas.