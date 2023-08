De la Fuente (Fedea) advierte sobre perdonar la deuda a las autonomías: «No es buena idea»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) no ve con buenos ojos la condonación de la deuda a Cataluña, ni tampoco a otras comunidades autónomas. «No es una buena idea», ha dejado bien claro el economista y director ejecutivo de la fundación, Ángel de la Fuente, para después advertir que perdonar la deuda a estas regiones «no es gratis», porque el Estado se quedaría con ella y se generaría un problema de incentivos.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, la posibilidad de perdonar la deuda a algunas regiones ha saltado a la palestra política, después de que el PSOE haya planteado que el Gobierno asuma una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña a cambio del apoyo de partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.

Sin ir más lejos, una de las principales consecuencias de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas sería la confirmación de la «creencia» que «siempre» se acaba rescatando económicamente a estas regiones, una percepción que favorecería que se gaste con más facilidad los fondos de qué disponen las autonomías, según ha destacado De la Fuente a lo largo de una entrevista en EFE.

Reforma del sistema de financiación autonómico

Además, el director ejecutivo de la fundación ha puesto el acento sobre la dificultad de reformar el sistema de financiación, que lleva sin actualizarse desde 2014. Actualmente, el sistema de financiación autonómica funciona mediante las entregas a cuenta, que es el dinero que el Estado da a las comunidades autónomas en función de lo que se prevé que ingresen, y una liquidación que se entrega tras conocer los ingresos reales.

En este sentido, ha enfatizado lo «complicado» que sería reformarlo, puesto que las comunidades autónomas se deberían «poner de acuerdo en los criterios y en la forma» de repartir el dinero. Además, ha incidido en que, precisamente, el hecho de que se trate de una decisión política aún dificulta más la reforma de este sistema.

Dificultad para alcanzar un acuerdo

Tal y como ha relatado De la Fuente para reformar el sistema de financiación es imprescindible la aprobación de una ley, si bien previamente se acostumbra a acordar el contenido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y también hay un periodo de negociaciones y propuestas. A pesar de que se ha tratado de dar algunos pasos para desbloquear la reforma, las «propuestas no tuvieron muy buena recepción y el proceso se quedó estancado».

«Seguramente no vieron posibilidades de llegar a un acuerdo», ha reconocido antes de insistir: «Estamos hablando de criterios de reparto, entonces, cada comunidad defiende las cosas que le interesan y es muy difícil llegar a un acuerdo sobre esa base».

Fedea alerta del alto coste político

De la Fuente ha mostrado su escepticismo respecto a que el Gobierno solo perdone la deuda a Cataluña, algo que, según ha advertido, «tendría un coste político muy alto». «No me extrañaría que se llegara a un acuerdo para condonar parte de la deuda autonómica, cosa que no me parece buena idea que pasara», ha valorado, si bien después ha puntualizado que, si ocurre, «será seguramente para todas o para muchas comunidades autónomas».

Con todo, ha admitido que el mejor escenario para la economía española consistiría en un acuerdo «sensato» para reformar la financiación. A pesar de que supondría una «excelente noticia», ha puesto en duda que finalmente acabe ocurriendo. Y ha zanjado: «Es más fácil que se llegue a un acuerdo para hacer cosas que seguramente no sean buena idea, como condonar la deuda», concluye.