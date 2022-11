Feijóo acusa a Sánchez de dar la espalda al feminismo tras la polémica del ‘sí es sí’

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el Gobierno «que tanto presumía de feminista» porque, a su juicio, ha sido «el que ha dado el mayor paso atrás en la defensa de las mujeres de España». Feijóo se ha manifestado en estos términos refiriéndose a la Ley de libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, porque «sus enormes deficiencias técnicas» están permitiendo revisiones de pena a la baja a agresores sexuales condenados.

En su intervención durante la clausura de la Conferencia Política del PP de las Islas Baleares, el líder popular ha recordado que los miembros del Gobierno «fueron advertidos por el Consejo de Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Económico y Social y por nuestros parlamentarios».

Feijóo ha considerado que, además de que el Gobierno no haya pedido perdón, la «peor de las soberbias» ha sido que «han empezado a insultar a los jueces por aplicar la ley que ellos aprueban»: «Acusar a los jueces de fachas con toga y de machistas es impropio de una democracia occidental», ha subrayado En esta línea, el líder del PP ha defendido que es “imperdonable” y “una broma de mal gusto” que los ministros socialistas “quieran desmarcarse del problema”, achacándoselo a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En su opinión, tanto al Gobierno como el resto de partidos que aprobaron la ley en el Congreso son «los responsables de la chapuza legal que están sufriendo las mujeres en España, no solamente una ministra». Asimismo, ha opinado que es «evidente» que la ministra Montero «no puede seguir en el Gobierno» y ha insistido en que se «debe modificar cuanto antes esta ley».

Iniciativas en el Congreso y en el Senado

El pasado jueves, el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que modifique por la vía de la urgencia la Ley orgánica de libertad sexual. En concreto, la modificación tendría el objetivo de que «quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022 y que se han visto rebajadas con la actual regulación», según detallan en el texto de la proposición. No obstante, la ley ha rebajado las penas mínimas de 8 a 6 años, pero no las máximas.

Además, el PP ha presentado también una moción similar en el senado, que se debatirá en el pleno del próximo miércoles. Y, aunque ninguna de las dos iniciativas pueden tener una afección directa en la ley porque no tienen carácter legislativo, sí obligarán al PSOE y al resto de los grupos a posicionarse en su votación y a dejar claro si quieren modificar el texto legal.