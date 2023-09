Feijóo entra en modo oposición: el PP boicoteará en el Senado la ley de amnistía e impulsará el frente judicial

Precisamente donde Pedro Sánchez ha encontrado su fuerza, en los resultados del 23J, es donde Alberto Núñez Feijóo cree haber encontrado la debilidad del socialista, después de haber necesitado un tiempo para reaccionar. Así, y tras el órdago que Carles Puigdemont puso este martes sobre la mesa con la tramitación de la ley de amnistía, el PP cree haber encontrado su camino, por fin: portazo a Junts, primero, incluso habiendo conseguido representación en el Congreso, y, después, haciendo gala de la mayoría absoluta popular en el Senado, retrasar y boicotear todo lo que esté en su mano, hasta las últimas consecuencias, que se apruebe el perdón generalizado del 1-O.

Así se muestran en conversación con ECONOMÍA DIGITAL fuentes de la dirección de Génova. «Moveremos tierra, mar y aire», insisten, para dificultar todo lo que puedan que una legislación de este calado vea la luz. Y eso pasa por estirar todos los procedimientos posibles, e incluso invocar al Tribunal de Garantías, por no hablar de recurrirla ante el Tribunal Constitucional, para posponer la aprobación y conseguir que no haya esos «hechos probados» que reclamaba Junts antes de una investidura de Sánchez.

El reglamento de ambas Cámaras podría permitir a Pedro Sánchez aprobar en un mes el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y en lectura única, pero, precisamente, al hacerlo de este modo es donde los populares, cuando llegue el turno de la Mesa del Senado, pueden posponerlo 20 días como mínimo y dudar de su legalidad si se hace una lectura estricta y formal de las normas que permiten acelerar los trámites parlamentarios.

«No habrá vía política o judicial que no atendamos»

Desde Génova, aunque con «análisis preliminares», insisten a este diario que están dispuestos a llegar «hasta el final». «Utilizaremos toda nuestra potencia de fuego política para evitar este ataque a la igualdad de los españoles y a los principios de la Carta Magna. No habrá vía política o judicial que no atendamos en busca de defender la igualdad de los españoles. Esto va eso«, insisten.

Y, a pesar de la volatilidad de un calendario que aún no está aprobado por ambas Cámaras para saber cuándo son los periodos legislativos y cuándo hay Pleno o no -imprescindible para la tramitación-, fuentes de la dirección del grupo popular en el Senado precisan: «Si lo aprueba el Congreso por procedimiento de urgencia, nosotros lo heredamos tal cual. Así, nosotros tendaríamos 20 días de procedimiento de lectura única. No tiene trámite de enmiendas. Tiene vetos, pero no enmiendas. De este modo los vetos van al Pleno, lo ve la Mesa y los portavoces, vuelve al Pleno, y de ahí al Congreso».

Mínimo, un mes

El tramitar la proposición de ley como vía rápida permite, con el reglamento en la mano, que todo el proceso legislativo se pueda llevar a cabo en una única semana, con solo una votación de enmiedas. El Senado, una vez llegue, puede tomarse 20 días naturales para tramitarla dada su consideración de urgencia. Son tres semanas para congelar la norma en la Cámara Alta, hasta que vuelva al Congreso.

En total, si se apuran los plazos, podría ser en un mes. Pero si el PP pone toda su maquinaria a funcionar, como insisten las fuentes consultadas por este periódico, podría dilatarse más.

«De la misma forma que en la legislatura anterior la Mesa del Congreso, presidida por el PSOE, negó la tramitación de un proyecto de ley de amnistía, esa misma Mesa, de nuevo presidida por un cargo del PSOE, no puede tramitar un proyecto de ley que hace unos meses se calificó como ilegal por mucho que necesite el sí del señor Puigdemont«, adujo este martes en la tarde el propio Alberto Núñez Feijóo. Ya piensan desplegar toda su estrategia de oposición, porque aunque les haya costado, han encontrado finalmente el camino.