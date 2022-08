Feijóo carga contra Sánchez tras los insultos socialistas: “El Gobierno actúa de oposición y nosotros actuamos de Gobierno”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras los insultos que ha recibido el popular por parte de los ministros del partido socialista. “El Gobierno actúa de oposición y nosotros actuamos de Gobierno”, ha asegurado el líder popular.

Feijóo ha inaugurado este sábado el curso político en un acto que ha tenido lugar en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade arropado por los barones de la dirección nacional y de los presidentes autonómicos del PP, como el andaluz Juanma Moreno, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el murciano Fernando López Miras, la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el gallego Alfonso Rueda.

El líder de los populares ha asegurado que los españoles han perdido la confianza del actual Gobierno y ha recalcado que el Ejecutivo de Sánchez está actuando desde la oposición con insultos contra él, mientras el PP está actuando de Gobierno, proponiendo medidas contra la inflación y la incertidumbre que vive el país.

Cadena de insultos contra Feijóo

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado al líder popular de insolvente, inmaduro, cínico, obstruccionista y frívolo. Diana Morant, ministra de Ciencia, le ha tachado de antidemócrata y mentiroso. Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que era “vago en conocimientos”. También el ministro de Cultura y Deporte del Gobierno, Miquel Iceta, se ha dirigido a Feijóo como una persona “ignorante”, “sectario” e “incompetente”.

Pide la comparecencia de Sánchez en el Senado

No obstante, el presidente del Partido Popular ha pedido al presidente del Gobierno su comparecencia en el Senado para «concretar modelos» de respuesta a la crisis y coordinar a las distintas administraciones en la cámara territorial, reiterando así la necesidad de un «debate serio» a pesar de la cadena de insultos.

Feijóo ha insistido en que la inflación y problemas energéticos no se puede «solventar con parches y con una sucesión de reales decretos» que se van sustituyendo, y en «abandonar la corbata y el escaparate como única manera de solventar el problema energético».

En este sentido, el popular ha acusado de pretender un «monólogo» y que le aplaudan «todo lo que diga». Asimismo, ha asegurado que «España no está para egolatras y egoísmos» sino para «estar servida» y ha advertido de que «ejercer un liderazgo con estilo autoritario es un síntoma de debilidad«. «Así le va», ha apostillado el líder del PP.

A disposición de su partido y de los españoles

El presidente del PP ha destacado que el Gobierno de Sánchez «no es un gobierno de futuro, cuando la mayoría de ciudadanos han perdido la confianza». Así, ha calificado que en España existe una «política de sobresalto, miedos e incerdumbre» por culpa de las políticas de Sánchez.

«El PP es la unica alternativa a este Gobierno de partido y subpartidos»

Así las cosas, se ha puesto a disposición de su partido y de los ciudadanos, asegurando que su deber es atender a las preocupaciones de los ciudadanos. «No me importa que me ataquen, sino los ciudadanos y España», ha subrayado Feijóo.

En cuanto a futuras elecciones, ha prometido que si su partido llegara a gobernar, lo haría «con más serenidad y solvencia que Sánchez» a través de «trabajo, propuestas y educación». «El PP es la única alternativa a este Gobierno de partido y subpartidos», ha concluido Feijóo.