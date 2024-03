Feijóo exige explicaciones a Sánchez «de lo que ha ocurrido en su partido, su Gobierno y su casa»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «abandone la huida hacia adelante, salga del búnker, dé la cara, concrete las explicaciones y no lo tape más», porque los españoles «tienen derecho a que se aclare qué ha ocurrido en el partido, qué ha ocurrido en su Gobierno y qué ha ocurrido en su casa», en referencia al ‘caso Koldo’.

Así lo afirmó durante su participación en la presentación del presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, como candidato a las elecciones autonómicas vascas, donde añadió que, «si no tienes nada que ocultar, cuál es el problema», después de que haya trascendido que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, está siendo investigado por cobrar comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia.

«Exigiremos contundencia»

En este sentido, Feijóo aseguró que desde el Partido Popular «seremos benevolentes cuando no haya nada», pero remarcó que, «cuando haya algo, vamos a exigir toda la contundencia y responsabilidad política, afecte a quien afecte».

El líder del Partido Popular apuntó que España tenía un presidente del Gobierno «débil» y un Gobierno «dividido», pero constató que «ahora tenemos un presidente y un Gobierno en descomposición».

Respecto a Sánchez, Feijóo señaló que «hace tiempo que de él ya no se puede esperar ninguna verdad», porque «su carrera política la ha asentado en un conjunto de mentiras continuadas». «Hace tiempo que de él ya no se puede esperar una disculpa, porque su arrogancia le impide disculparse cuando se equivoca. Hace tiempo que no se puede esperar de él ni la más mínima explicación, porque no la tiene», aseveró.

Feijóo anticipa que habrá nuevos sospechosos con el caso Koldo

El líder ‘popular’ incidió en que, desde hace más de una semana, «cada hora aparece una novedad» y auguró que cuando saliese del acto seguramente «habrá nuevos sospechosos, nuevas noticias, nuevos intereses, nuevos indicios o nuevos hechos constatados». «Es imposible seguirlo todo, imposible saber minuto y resultado de lo que está ocurriendo en el PSOE, en el Gobierno ‘sanchista’ y en la presidencia del Gobierno en Moncloa».

Feijóo indicó que «lo que es evidente es que lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo» y criticó que, «de todas las reacciones posibles, han elegido la más temeraria y la más disparatada». Así, continuó, «en lugar de dar explicaciones y colaborar con la justicia, tratan de tapar una trama que está absolutamente desbocada» y añadió que, «en lugar de dar la cara, intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años ministros, secretarios de Estado, altos cargos o presidentes autonómicos».

A este respecto, hizo el recuento de que «ya van el presidente del Gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de Organización del Partido Socialista». El líder del Partido Popular apuntó que «todos menos Ábalos están callados», por lo que se preguntó que «si el único que da explicaciones es Ábalos, cómo estará el resto del PSOE».

Por último, Feijóo criticó que Sánchez, «en lugar de pedir explicaciones y tomar decisiones a los que aforó, porque ya sabía lo que iba a pasar, siguen aforados; a los ministros que nombró, siguen en los ministerios; a la presidenta del Congreso, sigue presidiendo el Congreso». Incluso, «hay personas implicadas que siguen en sus cargos en el Gobierno», concluyó.