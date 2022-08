Feijóo culpa a Sánchez de no llamarle para el decreto energético e imponer sus medidas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no llamarle para pactar, elegir en cambio al «bloque de la mayoría plurinacional» e imponer sus medidas, aunque ha mantenido que su partido votará que sí a los decretos de autónomos e incendios porque ambos coinciden «con los intereses de España».

En un acto en Pontevedra, Feijóo también ha respondido a los medios sobre cuál es su postura respecto al decreto de ahorro energético, unas medidas que ve marcadas por la «improvisación» y la «opacidad» y que recrimina que no se han consultado con los sectores afectados.

«Hemos planteado al Gobierno desde hace ya semanas la necesidad de sentarnos para establecer un plan de ahorro energético en nuestro país que pase por dos proyectos básicos, dos principios inspiradores», ha explicado, que son «la reducción de gasto innecesario» por parte del Gobierno y una serie de «recomendaciones» para el sector privado.

Ha añadido que «hace ya tiempo» presentó «propuestas que lamentablemente no se atendieron sino que se negaron» y, según él, «se negó también a la Unión Europea la necesidad de hacer medidas de ajuste en consumo energético».

Medidas sin consulta

Así, ha criticado que el Gobierno español será «el primer gobierno de Europa en dictar medidas que lamentablemente no se han consultado» ni con los sectores afectados, como el comercio, ni con las Administraciones públicas que las tienen que aplicar, las comunidades autónomas, y tampoco con la oposición.

«No se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque»

El líder de los populares ha opinado que estas medidas son fruto de la «improvisación» y la «opacidad» por lo que ha demandado una «política energética» que aborde cómo mejorar la «producción de energía» y cuáles deben ser las políticas energéticas «en el ámbito impositivo».

Por estos motivos, el PP votará en contra del decreto de ahorro energético, aunque sumará sus votos al sí en los decretos de autónomos e incendios forestales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Kiko Huesca

«El Gobierno en lo que se refiere al PP siempre hace lo mismo: no se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque. Lo que Podemos ayer denominó el bloque de la mayoría plurinacional (…) Lamento que el Gobierno prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana a con el Partido Popular», ha dicho Feijóo.

‘Sí’ al decreto de autónomos e incendios

El PP sí votará a favor del decreto de autónomos «porque lo hablaron con los sectores de autónomos» y, aunque sostiene que los populares lo habrían hecho de otra forma, ve «un consenso de mínimos», pues también se habló con la oposición.

«Y vamos a votar que sí también al real decreto de los incendios aunque no lo hayan consensuado con las comunidades autónomas porque entendemos que en materia de incendio toda unidad es poca», ha proseguido.

«Somos y seguimos siendo el partido de votar que sí a los intereses de España y no nos comprometemos a votar que sí a los intereses de Sánchez, que son cosas distintas. A los intereses de España, sí; a la prepotencia del presidente Sánchez, comprenderán que no estamos a sus órdenes, estamos a las órdenes de los españoles», ha concluido.