Feijóo define el nuevo PP: «Aquí se viene a currar y no a posturear»

Alberto Nuñez Feijóo sigue dando las claves de cómo va a ser el nuevo Partido Popular. La formación comienza de cero esta nueva etapa con el gallego al frente. Así lo mostró este sábado en el Congreso del PP en Madrid del que Isabel Díaz Ayuso salió como presidenta del partido en la Comunidad y lo ha vuelto a indicar este domingo en el cónclave celebrado en Pontevedra en el que Alfonso Rueda se ha proclamado líder de los populares gallegos. Para Feijóo, la unión es fundamental, por lo que ha aprovechado la intervención de hoy para dar una lección a los populares de cómo tiene que ser el nuevo PP.

«En el AND de nuestro partido es la unión, el trabajo, la confianza y el servicio. Y cuando perdemos la unión, el servicio y la confianza nos va mal. Pero cuando nos mentemos unidos y asumimos que aquí se viene a currar y no a posturear, que aquí se viene a dar cuentas y no a contar cuentos, es cuando realmente la gente percibe que estamos a su servicio y su disposición», ha asegurado el dirigente gallego.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), junto al próximo líder del partido en Galicia, Alfonso Rueda (d), durante el 18 Congreso del PPdeG celebrado este domingo en Pontevedra. EFE/Salvador Sas

Feijóo ha dejado claro que quiere un partido que se parezca, según ha apuntado, a lo que se ha «logrado estas décadas en Galicia». «Un partido formado por los mejores, mejores equipos, cuadros y personas», ha apuntado. Y ha puntualizado, tras la salida de Pablo Casado, que las mayorías «no se construyen sacando a la gente de nuestro proyecto, no se construyen cerrando sino abriendo».

Feijóo ha señalado que un partido no se puede construir sin grandes líderes, pero que tan solo son «la punta del iceberg». El presidente popular ha aseverado que ningún líder o proyecto lo pueden ser sin una organización detrás y ha advertido que «no se trata solo de llegar», sino de «cuidar como se llega para permanecer en la meta mucho tiempo». «Se trata de ser ganador. Quiero un partido ganador, único y comprometido, un proyecto que genere confianza», ha aseverado, al tiempo que ha añadido que en su formación no hay «tutelas ni tutías».

Feijóo: «Madrid es una máquina del PP imparable»

Pero, aunque Feijóo quiere restar importancia a los liderazgos, hay uno en concreto que sabe que tiene que cuidar bien: el de Isabel Díaz Ayuso. Por eso, el gallego ha indicado que «Madrid es una máquina del PP imparable» y ha garantizado que que protegerá «esas máquinas» con la meta clara de ganar y gobernar.

El líder del PP en Galicia, Alfonso Rueda durante el 18 Congreso del PPdeG celebrado este domingo en Pontevedra. EFE/Salvador Sas

Feijóo ha explicado frente a los asistentes al recinto ferial de Pontevedra que las mayorías «se construyen diciendo a todos los españoles que estamos a su servicio y que, si creen que merece la pena obtener un gobierno mejor, estamos para eso». «Para gobernar mejor, para respetar más, para no insultarnos nunca, para proteger las instituciones del Estado, para que el Gobierno no esté por encima del Estado y para que el presidente del Gobierno sea el primer español». «Para eso estamos. Y no para estar, sino para servir», ha zanjado.

Rueda, proclamado líder del PP gallego con el 97,2% de los votos

En este cónclave Rueda ha sido proclamado nuevo líder del PP de Galicia con el 97,2% de los votos de los compromisarios que han participado. Su lista ha sido la única presentada al 18 Congreso autonómico del PPdeG, ha recibido un total de 1.130 votos del total de los 1.164 emitidos.

Feijóo ha usado una metáfora deportiva para dedicarle unas palabras al nuevo presidente popular gallego. Asegurando que la política es un deporte de «responsabilidad, preparación y de servicio», ha apuntado que Rueda es «un triatleta». «Conoce el funcionamiento de la administración, es un afiliado, se afilió antes que yo, lo cual acredita que es una persona de partido, y es un gran tipo». «Un honor dejar de llamarle Alfonso para pasar a llamarle presidenta Rueda y ponerme a la orden», ha concluido.