Feijóo promete defender la «igualdad» de todos los españoles pese a que le «cueste la Presidencia del Gobierno»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este domingo defender la «igualdad y libertad» de todos los españoles en la negociación de investidura, encargada por el Rey Felipe VI y que empezará el próximo 26 de septiembre, aunque «nos cueste la presidencia del Gobierno de España”.

En el acto celebrado en Santiago de Compostela bajo el lema ‘Por la Igualdad de los españoles’, Feijóo ha lamentado las cesiones que el líder del PSOE y presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo con sus negociaciones con ERC y Junts para aprobar una ley de amnistía para una eventual investidura a pesar de que la «igualdad de los españoles» es uno de los principios que diferencian “una democracia de una dictadura”.

Ni un paso atrás

Feijóo ha acusado a Sánchez de atacar la Constitución y ha asegurado que desde su partido «no darán un paso atrás» frente a los que la quieren poner en riesgo con sus negociaciones con los líderes independentistas.

“Un político independentista no vale más que uno que no lo es”

A su juicio, con el objetivo de mantenerse en el poder, el candidato socialista ha permitido que ERC “haya dictado lo que se tenía que hacer con los indultos y la sedición” y también ha hecho campaña para que Arnaldo Otegui “tenga opciones de ser lehendakari” y “no porque haya pedido perdón a las víctimas de los crímenes de ETA”.

“Nunca en 45 años desde el pacto de Estado de la Constitución hemos tenido que defender con tanto énfasis un principio básico y fundamental que diferencia la democracia de las dictaduras que es la igualdad de todos los ciudadanos y en consecuencia de todos los españoles”, ha insistido el líder del PP.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante el acto «Por la igualdad de los españoles» en Santiago de Compostela. EFE/Xoán Rey

El presidente popular ha descrito el momento de complejidad política que atraviesa España y ha garantizado que en su partido “no nos vamos a callar” porque desde el PP sus integrantes consideran que “la justicia no puede hacer distinción entre los ciudadanos, vivan donde vivan y voten lo que voten» ” en tanto que “ningún ciudadano vale menos que otro” y que “un político independentista no vale más que uno que no lo es”.