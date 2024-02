Feijóo recrimina a Marlaska su presencia en la campaña gallega cuando todavía no ha dado «la cara» en Barbate

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó este miércoles contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por incorporarse a la campaña de las elecciones autonómicas de Galicia cuando aún no ha viajado a Barbate (Cádiz) para dar la «cara» por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una ‘narcolancha’.

El jefe de la oposición coincidió en Pobra de Trives (Orense) con el titular de Interior, que protagonizó un mitin a la misma hora que Feijóo, en el antepenúltimo día de campaña de las elecciones gallegas que se celebrarán este domingo.

El líder del PP no rechazó la oportunidad de reprochar a Marlaska su presencia en Galicia y volver a pedir su dimisión o, al menos, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cese.

«No estaba preparado para coincidir con nuestro amigo Marlaska, la verdad. A mí no me parece mal que Marlaska, por primera vez, sepa dónde está Castro Caldelas o dónde está Trives. Lo que me parece mal es que no haya ido al Campo de Gibraltar la cara por el asesinato de dos guardias civiles. Eso me parece mal, muy mal. Y todavía me parece mucho peor que Marlaska en este momento no haya presentado la dimisión», declaró.

En este sentido, Feijóo dijo que «hace días» que Marlaska debió renunciar a su cartera o al menos estar «cesado». ¿Pero sabéis por qué no le cesaron? Porque el que tenía que cesarle la noche de luto, donde los guardias civiles estaban de cuerpo presente, se puso un esmoquin y se fue a un festival de cine», apostilló en referencia a los Premios Goya.

Para cerrar este capítulo, mandó un mensaje de «solidaridad», «admiración» y «respeto» a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, «muy especialmente», a la Guardia Civil del Campo de Gibraltar, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios de instituciones penitenciarias y la Policía Nacional.

«Decirles que estamos con ellos y que no vamos a parar hasta que les den los medios materiales y humanos a toda la gente que está luchando contra el crimen organizado. No solamente en Barbate o en La Línea de la Concepción, sino en todo el campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz. Estamos a la orden de la Guardia Civil y de la Policía Nacional», concluyó.

«Azote a Marlaska»

Antes de Feijóo, intervino también la diputada del Congreso y secretaria nacional del PP de Interior, Ana Vázquez, –que se presentó como el «azote de Marlaska»– y agradeció a Feijóo que interrumpiese su presencia en la campaña electoral en Galicia para viajar a Barbate, mientras que el ministro del Interior no ha tenido todavía «la decencia» de ir al Campo de Gibraltar.

En este sentido, la política, que tiene plaza como agente de la Policía Nacional, dijo que es una «vergüenza» que Marlaska esté hoy aquí «al lado» en Galicia y no en Barbate, y preguntó al ministro «cuántos más tienen que morir» para que actúe en esa zona de la provincia de Cádiz. «Ya tendría que haber dimitido». «Que se prepare, vamos a por él», añadió en relación a la ofensiva parlamentaria que ha emprendido el PP.

Esa ofensiva parlamentaria pasa por pedir el acceso a los expedientes que llevaron al Gobierno a desmantelar el grupo de élite antinarco que operaba en la zona, así como a las comunicaciones con la Guardia Civil sobre el dispositivo que actuó el día que los dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados en Barbate.