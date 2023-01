Feijóo resucita la reforma de la administración de Rajoy para el programa de las municipales

Que la economía y el buen gasto de los fondos públicos es una prioridad para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo es algo que queda claro atendiendo a sus intervenciones y el trabajo parlamentario de la formación. El líder del PP ha hecho de la economía su pilar desde que accedió a la presidencia del partido hace algo menos de un año y siempre ha querido mostrar músculo para lo que considera más importante: la gestión y la solvencia.

Así, y de cara a las elecciones de mayo, según han confirmado a Economía Digital fuentes de la dirección del partido, Feijóo incluirá en el programa marco para las municipales y autonómicas un plan que formaba parte de la agenda del equipo económico desde hace meses: la reforma de la administración, con un objetivo principal que no es más que la «simplificación de la burocracia, de los trámites y del propio funcionamiento de la administración». En definitiva: cambiar el gasto que no aporta -que no recortar- para dedicar el dinero a otros usos más eficientes.

Esta declaración de intenciones es, en suma, la recuperación de un proyecto que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo bajo la batuta de la entonces vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y que se articuló a través de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que implementó algunas medidas pero no completó. Ahora se renovará y se buscará la colaboración de los tres niveles de lo público -local, autonómico y estatal-. Por eso, no sólo irá en el programa de las generales, sino ahora también.

Un posible ahorro que puede permitir cubrir las pensiones

Aunque aún el equipo de creación el programa marco liderado por el exministro de Rajoy Íñigo de la Serna y por Carmen Fúnez no ha concretado cómo se incorporará, todas las fuentes consultadas por Economía Digital afirman que debe ser «tangible» para el ciudadano y que se note. Porque no es una propuesta nueva: en la mesa están varios informes que sustentan la necesidad y el beneficio de llevarlo a cabo, como el del Instituto de Estudios Económicos sobre el ahorro público -que cifra el ahorro posible en 60 mil millones de euros- o el Spending Review de la AIReF -que habla de un volumen total de gasto público de 450 mil millones -.

En el PP consideran que «hay margen», y sus cálculos están más traídos a tierra. Creen que es posible que se pueda ahorrar en 15 mil millones de euros, que, valorando si se trata de «poco o mucho», recuerdan que no es ni más ni menos que lo que supone el incremento de la revalorización de las pensiones para 2023, en datos del Banco de España (BdE).

Además, la meta final que se maneja en la dirección popular pasa por seguir el ejemplo de Estonia, un país que ha volcado su administración al mundo digital y en el que, según recuerdan las fuentes consultadas, «salvo casarte o separarte, todo lo demás lo pueden hacer por internet». Así, en el país báltico todos los procesos pueden ser digitales, pero pueden tener versión presencial para quien lo requiera, como las personas mayores. De hecho, una de las aristas del proyecto de la CORA que llevó a cabo Rajoy fue la incorporación de la receta electrónica interoperable en la sanidad pública, que fue sustituyendo a la tradicional en formato papel, permitiendo dispensar los medicamentos en cualquier lugar, sin necesidad de presentarla físicamente.

Qué es la CORA y qué hizo Rajoy

La CORA se creó por acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012. La comisión se estructuró en cuatro Subcomisiones. Las dos primeras eran duplicidades administrativas, para identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación entre Administraciones, y simplificación administrativa, dirigida a la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación de procedimientos en beneficio de los ciudadanos.

Les seguían gestión de servicios y medios comunes, con la finalidad de identificar las actividades de gestión que, por ser similares, pudieran desempeñarse de forma centralizada o coordinada, optimizando los recursos públicos, y, finalmente, administración institucional, focalizada en el análisis de la tipología de los entes que componen las Administraciones Públicas, y con el propósito de abordar modificaciones generales y actuaciones singulares sobre entidades concretas.

Entonces, tras la creación y presentación en junio de 2013 de un exhaustivo informe que radiografiaba la Administración que buscaba mejorar su funcionamiento, aprovechar todas las economías de escala, evitar solapamientos y duplicidades, y establecer procedimientos simples y estandarizados, se llevaron a cabo varias medidas, pero el Ejecutivo de Rajoy no lo completó. Aunque el PP, que quiere llegar a la Moncloa en diciembre, no lo ha olvidado y aprovechará la base para mejorarlo e unirlo a su futura acción de Gobierno si se hacen con el poder tras las generales.