Feijóo, sobre las medidas de Sánchez: «No hay diagnóstico realista ni reacción atinada»

Alberto Nuñéz Feijóo escuchó atentamente el discurso de Pedro Sánchez de este martes en el debate del estado de la nación desde la bancada del PP del Congreso. El líder de los populares se sentó por primera vez en el hemiciclo gracias a su condición de senador, ocupando el escaño de Pablo Casado. Desde allí presenció el momento en el que el presidente del Gobierno anunció un hachazo fiscal a la banca y al sector energético, los viajes gratis en Renfe o las becas anti Ayuso, pero no pudo responder. Fue la número dos, Cuca Gamarra, quien replicó al jefe del Ejecutivo, mientras Feijóo se decantó por un perfil bajo. En cambio, este miércoles, ha llegado la valoración del dirigente gallego: «No hay diagnostico realista ni reacción atinada».

El presidente del PP ha aprovechado su intervención en la inauguración de los cursos de verano de su partido en El Escorial para valorar la batería de medidas que desveló Sánchez. No podía ser de otra manera e, incluso, ha comenzado bromeando: «Soy consciente de que esperáis que haga una valoración de lo oído ayer en las Cortes. No esta entre mis planes defraudar sus expectativas». A lo que le ha seguido una retahíla de críticas al Gobierno de coalición por no haber propuesto ninguna medida estructural y esperar que sean los propios ciudadanos los que cambien sus costumbres de consumo energético para ahorrar.

«España necesita un gobierno para la próxima era y tiene varios gobiernos pensando en qué hacer en el ultimo minuto»

«No sabemos que es lo que verdaderamente importa España, nos hemos levantado del debate sin saber nada. ¿Alguien sabe la estrategia para después del verano? ¿Para el próximo año? Nadie lo conoce, no existe. España necesita un gobierno para la próxima era y tiene varios gobiernos pensando en qué hacer en el ultimo minuto», ha sentenciado Feijóo tras culpar a Sánchez de solo buscar «el titular» para los medios de comunicación y contentar a Unidas Podemos para mantener la coalición hasta el final de la legislatura.

Alberto Núñez Feijóo inaugura este miércoles las jornadas «Fortalecer Europa con una alternativa para la mayoría», en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial de Madrid. EFE/ Sergio Pérez

«No hay nadie trazando un plan completo contra la inflación, de eso el Gobierno carece», ha lamentado el mismo día en el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que los precios en junio se dispararon hasta el 10,2%. «La resistencia ha pasado a ser supervivencia y estamos a pocas encuestas mas de pasar al sálvese quien pueda», ha apuntado frente a los asistentes a la primera jornada de los cursos de verano en el El Escorial.

Feijóo: «¿Cabe mayor insulto a las familias?»

El presidente de los populares ha lamentado que este martes tuvo que escuchar insultos a su formación política «por decir la verdad. «Por decir que la situación es grave, por decir que si el rumbo no cambia empeorara y por decir que entre sus causas esta la pésima política interna del Gobierno de España de hace tres años», ha explicado. De nuevo, ha enumerado los principales problemas de esta crisis: la alta inflación, superior a la de las principales potencias europeas, una deuda en crecimiento y el hecho de que España es el único país que no va a recuperar este año los niveles de antes de la pandeia de coronavirus.

«La verdad es que la situación económica es muy grave -ha indicado Feijóo- la consecuencia es la guerra, pero también la pésima gestión interna que impide buscar soluciones y propuestas que palien los problemas que tenemos». En este sentido también ha hecho referencia a que el Ejecutivo no ha concretado nada de los impuestos a las rentas medias y bajas y al hecho de que la política con Argelia ha hecho que Rusia se convierta en el segundo proveedor de gas de España.

«Se concluye que la única solución es una llamada general a abrocharse el cinturón, con la excepción del Gobierno»

«Se le llena la boca hablando (a Sánchez) de compartir armamento con Ucrania al mismo tiempo que compramos gas a Rusia. De esto tampoco ha dicho nada», ha señalado. «Finalmente se concluye que la única solución es una llamada general a abrocharse el cinturón, con la excepción del Gobierno, que mantiene a sus 23 ministros siendo el ejecutivo mas caro de toda la historia», ha apuntado en la misma línea que la réplica de Gamarra de este martes. «¿Cabe mayor insulto a las familias?», se ha preguntado.

«Sánchez ofrece un rompecabezas de medidas, nosotros planes que reflejen una visión coherente de país. Nos ofrece un gobierno fragmentado y desconectado con la realidad y nosotros un partido unido, conectado con la realidad y que gobernamos con bajadas de impuestos a las rentas medias», ha concluido Feijóo, que ha cerrado su discurso alegando que «el futuro de Pedro Sánchez es muy corto».