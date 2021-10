Felipe González enmienda al PSOE: “El feminismo que hace avanzar es el de Carmen Alborch”

En un 40 Congreso Federal marcado por el feminismo, el expresidente del Gobierno Felipe González se atrevió este sábado a enmendar la plana a aquellos que solo ensalzan a la figura de Clara Campoamor, pese a que nunca militó en el PSOE, o a la exvicepresidenta Carmen Calvo como figura actual.

Las feministas que arropan a Calvo han registrado varias enmiendas en contra de la ponencia principal del PSOE para que se modifiquen los guiños a Unidas Podemos y a la teoría ‘Queer’. Desde este sector reclaman modificar la palabra “género” por “sexo” y “trans” por transexual” y este sábado será uno de los principales motivos de discusión dentro del cónclave.

Pero más allá de esto, en el PSOE existió un feminismo, el de Carmen Alborch que la mayoría de líderes han olvidado o entierran. Felipe González lo ha querido dejar claro nada más comenzar su discurso y aprovechando que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien habló en el turno de palabra anterior, solo ensalzó la figura de Campoamor.

“El feminismo que hace avanzar es el de Carmen Alborch”, dijo González cerrando bocas y abriendo aplausos en la Feria de Valencia, donde el partido celebra el segundo día del 40 Congreso Federal.

“Estoy disponible. No interfiero”

El expresidente dejó varios recados a los socialistas pero también avanzó que su intención no es “interferir”, sino “cuando me preguntan hablo”.

“Estoy disponible. No interfiero. Digo lo que pienso y pienso lo que digo. Si no me preguntan no interfiero. Mi libertad es con un proyecto político que encabecé y que ahora encabeza Pedro Sánchez”, dijo González reconociendo claramente quién manda para evitar marcar el paso.

El ex presidente del Gobierno, Felipe Gonzalez, durante su intervención en la segunda jornada del Congreso Federal del PSOE. EFE/ Biel Aliño

El expresidente sí que advirtió a Sánchez, veladamente, sobre el independentismo asegurando que “tenemos que defender la Constitución y el ordenamiento jurídico como la base fundamental de la convivencia y si alguien quiere cambiarla que cumpla las reglas de juego para cambiarla, pero no de otra manera”.

Asimismo, también afeó al Partido Popular entendiendo que “algunos que dicen defender la Constitución se atrevan a defenderla no cumpliéndola”. “Me duele que los que dicen defenderla no la respeten y no cumplan los mandatos constitucionales y eso no ha pasado nunca con el PSOE. Cuando hemos estado en la oposición hemos renovado los órganos constitucionales”, señaló.

El expresidente también advirtió a los suyos que no pueden quedarse callados y no hacer nada frente al “neoliberalismo”, avanzó.

“Necesitamos un nuevo pacto social para el S.XXI y repensar ese pacto mirando al futuro y no al pasado. El neoliberalismo no es liberalismo. Es una deformación que ha generado mucha desigualdad en la redistribución del ingreso y termina por fracturar las sociedades, la convivencia y la esperanza de futuro”, explicó González.

“Hay que dar una respuesta a eso. Yo os ruego que no sea el mero obvio y frente al neoliberalismo se impone un sistema económico y social que sea capaz de redistribuir directa e indirectamente el ingreso manteniendo el máximo de eficiencia posible en las reformas laborales para poder avanzar en una transición con los retos futuros”, comentó el expresidente.

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, durante su intervención en el Congreso Federal del PSOE. EFE/ Biel Aliño

González se dio un baño de masas en el Congreso, al igual que Rodríguez Zapatero que intervendrá hasta en tres ocasiones. Los dos expresidentes reivindicaron la labor de Alfredo Pérez Rubalcaba, como también hará el partido con un homenaje póstumo preparado para este domingo.

Los asistentes a la inauguración oficial del 40 Congreso Federal del PSOE fueron recibidos este sábado con un holograma en el que el fundador de esta formación, Pablo Iglesias, pronunciaba un discurso con un llamamiento a la unidad.