El PSOE celebra este fin de semana su 40 Congreso Federal para unir a los suyos de cara a las próximas elecciones. “Renovación orgánica y unidad interna”, es lo que venden desde el partido. Pero el escollo de la financiación autonómica le ha explotado a Pedro Sánchez el primer día del cónclave.

El líder del PSOE busca aunar un solo criterio respecto al reparto territorial y ha de ser en el debate que promueve estos días el partido. Así de claro lo dejaron este viernes fuentes de la cúpula para que los barones socialistas salgan del Congreso respaldando un criterio unificado.

Según ha podido saber Economía Digital, en la parte socialista del Gobierno y también en la dirección de la formación han sentado mal las diferentes alianzas de los barones territoriales con sus homólogos del Partido Popular.

El valenciano Ximo Puig abrió la veda reuniéndose con el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, para unir fuerzas y presionar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que se apruebe su modelo de financiación.

Sin embargo, la ‘comidilla’ de todos los corrillos en la apertura del Congreso Federal ha sido la reunión del próximo 2 de noviembre con Alberto Núñez Feijóo.

Hasta cuatro presidentes socialistas (Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón) han aceptado la invitación del mandatario gallego a sentarse en una mesa para negociar una posición común sobre el modelo de financiación y contrarrestar así el criterio de Puig y Moreno.

Fuentes de la dirección del partido expresaron su malestar porque los barones socialistas “han comprado el discurso de Feijóo” y aseguran que el objetivo de la cita es consensuar un modelo para que no lo haga la ministra de Hacienda en una bilateral con Cataluña. Un argumento en contra de su propio gobierno.

La ‘guinda’, sin embargo, llegó tras unas declaraciones incendiarias de Feijóo que hicieron mover ficha a los propios barones. “Si va a utilizar la reunión en contra del Gobierno, no acudiremos”, llegaron a decir algunos presidentes.

Desde el Gobierno y el partido no ven con buenos ojos esta cita. Sin embargo, fuentes de Hacienda consultadas por Economía Digital aseguran “que cada uno haga lo que quiera. No vamos a prohibir nada”; mientras que en el partido no quieren que el encuentro se produzca.

“Esto no se arregla en esta legislatura”

“¡El encuentro va a tener lugar!”, asegura un barón del partido en el Congreso Federal. “¡Qué poco prohibieron el encuentro de Moreno y Puig!”, continúa señalando a Economía Digital.

El propio Puig, en declaraciones a este medio, ha querido poner paz haciendo un llamamiento a “construir consensos sin frentismos” y “sin confrontaciones” sobre la financiación autonómica, así como buscando el interés general y sobre todo la igualdad, que es “la señera” del PSOE.

La ministra María Jesús Montero y el presidente Ximo Puig, en Madrid. Foto: EFE

Los presidentes territoriales no dan crédito a que el partido pretenda aunar un criterio en este foro cuando las diferencias “no son a nivel de partido, sino una cuestión territorial que no procede dirimirse en este foro”, insisten con bastante malestar.

Otro presidente autonómico ratifica que acudirá a la cita con Feijóo y asume que “esto no se arregla en esta legislatura”. La mayoría de barones socialistas consultados por este medio aseguran que seguirá habiendo disparidad de criterios y que “bueno es lo bueno” de vender “unidad” en el Congreso Federal, pero no a costa de la financiación autonómica.

Desde el entorno de María Jesús Montero insisten en que la ministra “se reunirá con todos” y presentará la definición del criterio de población ajustada para negociar “paso a paso” con todos los presidentes territoriales el modelo. “Tienen que ceder. No todo va a ser lo que digan unos u otros”, aseguran.

Espadas intentará unificar el criterio

La ponencia del Congreso recoge este asunto como debate a discutir este mismo sábado. Será la tarea del recién nombrado presidente del Consejo Político Federal, Juan Espadas, aunar un criterio común del PSOE respecto a la financiación autonómica. “Tarea imposible”, apunta un barón del partido.

Pedro Sánchez junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en un acto en Sevilla. Foto: EFE/Julio Muñoz

Espadas sustituye en este puesto al extremeño Guillermo Fernández Vara y le otorgará, además, un asiento en la Ejecutiva Federal del PSOE. Su designación representa “un mensaje de apoyo sin fisuras a la federación andaluza”, aseguran fuentes del partido, tras la salida de Susana Díaz.

Así se lo comunicó Sánchez a Espadas cuando el pasado domingo le anunció su decisión, según ha podido saber Economía Digital. Tras la salida de Díaz, Sánchez busca reforzar a la federación andaluza, que vive ahora con los procesos provinciales, un tiempo de convulsión interna.

En el partido asumen que el liderazgo de Espadas todavía está cuestionado en determinadas federaciones, las ‘susanistas’ y buscan por todos los medios y de cara a este sábado ‘apagar el fuego’ del reparto territorial para evitar que, además, se cuestione su peso orgánico. El Congreso Federal no ha hecho más que comenzar.