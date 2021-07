Fernando González, experto en secuenciación: “Los hospitales no están preparados para la vigilancia de las variantes”

En pocos días España ha pasado de flexibilizar el uso de la mascarilla y abrir el ocio nocturno a volver a hacer sonar las alarmas. Mientras que a medidos de junio los casos diarios no sobrepasaban los 4.000, el 1 de julio ya superaron la barrera de los 12.000. Y en los últimos, según los datos del Ministerio de Sanidad, los nuevos contagios superan los 17.000.

Este incremento de casos coincide, además de con una relajación de las restricciones, con la llegada de la variante delta, que se ha convertido en la principal amenaza de Europa por su rápida propagación.

Hace semanas que Reino Unido reportó que esta cepa estaba presente en prácticamente el 100% de los nuevos casos. Esta semana Portugal ha anunciado que su presencia es del 90%. En cambio, en España, Sanidad ha admitido que no tiene datos actualizados.

El último informe de Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés en salud pública en España, publicado este lunes, advierte que la variante denominada B.1.617.2 ha incrementado su porcentaje en los muestreos aleatorios hasta el 10,8%.

Pero los últimos datos son de la semana 24 del año, es decir, del 14 al 20 de junio, de hace más de 15 días. Y son datos todavía preliminares. En cambio, este miércoles una investigación llevada acabo por Financial Times ha concluido que la tasa superaba ya el 30% y que el 17 de julio se convertiría en la predominante.

Una trabajadora sanitaria realiza una prueba PCR este martes en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense. La variante delta o B.1.617.2, predominante en la India, sigue incrementando su presencia en España y llega al 20 por ciento en algunas comunidades autónomas. EFE/Brais Lorenzo

Economía Digital ha tratado de resolver algunas de las dudas que suscita el auge de esta variante detectada por primera ver en India y por qué España va más lenta en comparación con el resto de países. Para ello, ha contactado con

Fernando González Candelas, catedrático de Genética en la Universidad de Valencia, investigador de FISABIO y experto en secuenciación.

El científico afirma que el principal problema es que España todavía está desarrollando el protocolo de secuenciación. Esta tarea pasó de gestionarla el proyecto SeqCOVID -una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del que forma parte González- a ser competencia del Ministerio de Sanidad, el Centro Nacional de Microbiología y las comunidades autónomas.

Y el principal problema es que “la mayoría de los hospitales no estaban preparados para pasar a hacer ellos esa vigilancia“.

Pregunta: El último informe del Ministerio de Sanidad tan solo da datos de la variante delta en seis comunidades autónomas. ¿Por qué?

Respuesta: Por un parte están los datos que recoge oficialmente el Ministerio de Sanidad, que no son solo de secuenciación, sino también de vigilancia epidemiológica. A cada dato de epidemiología le corresponde su dato de secuencia. Eso hace que lo que se secuencie, tarde más tiempo en llegar al ministerio porque faltan todos los otros datos.

Por otro lado, el Centro Nacional de Microbiología, que es quien recibe y concentra la información de secuenciación genómica, depende de la información que le pasen cada una de las comunidades autónomas. Entonces ellos preparan un informe que elevan a Sanidad y que por ahora no se hace público directamente.

Hay dudas sobre quién tiene la competencia para hacerlo público. Supongo que se hará en algún momento pero más adelante. No es porque se quiera ocultar la variante delta, sino porque los organismos se tienen que poner de acuerdo en quién tiene esa competencia. Esto es lo que explica la situación actual y el motivo por el que no se llega a saber con rapidez cuál es el estado de la variante delta o cualquier otra.

P: ¿Y esta situación entra dentro de la normalidad?

R: En estos momentos sí. El procedimiento todavía se está poniendo a punto entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los laboratorios.

Hay que tener en cuenta que aunque había mucha experiencia en secuenciación como proyecto, una cosa es la vigilancia de la Covid-19 y otra que el Ministerio asuma como propia una tarea de vigilancia basada en la secuenciación genómica, que cambia toda la filosofía con la que se trabaja, la obligación de informar, etc. Y esto está costando un poco más de tiempo.

P: ¿Podemos compararnos con otros países que sí que dan datos más exactos sobre cuál es la presencia de la variante Delta?

R: Aquí el problema es que ha habido un cambio. Antes hacíamos esto desde el consorcio SeqCOVID. Ahora ya no lo hacemos, por lo que este trabajo lo tiene que sacar adelante otro organismo. La secuenciación la están poniendo a punto entre Sanidad, el Centro Nacional de Microbiología y las comunidades autónomas.

P: ¿A qué se debió este cambio?

La razón del cambio es el paso de ser un proyecto de investigación en el que colaboran muchos hospitales y centros de investigación a ser una tarea incorporada a las actividades de vigilancia de la epidemia bajo el mandato del Ministerio de Sanidad (el CCAES, en concreto), bajo la coordinación del Instituto de Salud Carlos III (Centro Nacional de Microbiología), y al que cada comunidad autónoma ha designado los laboratorios de referencia que ha estimado oportuno.

Este cambio se inicia a principios de 2021, en febrero.

Una científica participa en una investigación en el laboratorio Centro Nacional de Biotecnología del CSIC que ha desarrollado el test ELISA de anticuerpos para detectar la inmunidad de la Covid-19: Foto: CSIC/EFE

R: Entonces, ¿el proceso de secuenciación en España se está llevando a cabo correctamente?

Sí. El proceso se hace correctamente. El problema es que va más lento de lo que sería deseable por dificultades coyunturales. La mayoría de los hospitales no estaban preparados para pasar a hacer ellos esa vigilancia. Las comunidades autónomas tienen que poner en marcha un sistema distinto del que había previamente.

Entonces eso sobre el papel se hace muy rápidamente, pero en la realidad eso significa que hay que conformar equipos, en algunos casos adquirir equipamientos, gente que hacía unas tareas y pasa a hacer otras, lo que normalmente implica que tiene que hacer tanto las antiguas como las nuevas, etc.

P: Tras todos estos cambios y líos de competencias, ¿puede darse el caso de que nos encontremos dentro de unas semanas con que la tasa de la presencia de la variante delta es mucho mayor?

R: Seguramente nos encontraremos en esa situación, sí.

P: ¿Y esta variante está vinculada al aumento de casos que ha vivido España en los últimos días?

R: El aumento de la incidencia no es que se deba a la variante delta, pero como es la variante que en estos momentos está creciendo por todas partes, no solo en España sino en muchos países, lo más probable es que también aquí el aumento de casos se acabe asociando a la variante delta. Pero no por culpa de la variante, sino porque es la que está aumentando en todo el mundo ahora.

Aquí, en principio, empieza a reflejarse lo mismo que ocurre en otros países. Esto es un poco especulativo hasta que no veamos los datos, que de momento no lo sabemos. Es lo que intuitivamente de alguna manera podemos pensar que va a pasar.

P: ¿Tenéis alguna previsión de cuándo puede ser que lleguen a conocerse los datos exactos de la variante delta?

R: Siempre vamos con tres/cuatro semanas de retraso. Entonces lo que estamos viendo ahora es lo que corresponde a mediados de junio aproximadamente. La variante delta empezó a introducirse fuertemente en España a mitad de mes. La semana que viene empezaremos a ver un aumento significativo de casos registrados, secuenciados e identificados de la variante delta. Tardaremos una o dos semanas en ver este incremento.

P: ¿Estaremos a niveles superiores al 50%?

Esto ya es mucha especulación (risas). Igual me quedo corto o me paso de frenada. No puedo decirlo porque no hay manera de saberlo. De todos los brotes que ha habido no tenemos información de por dónde van los tiros en la mayoría de ellos. Si lo supiésemos podríamos decir, por ejemplo, que hemos tenido brotes de 70.000 personas y que tenemos controladas 50.000.

Entonces podríamos decir que 5 de cada 7 van a ser de la variante delta, pero es que no lo sabemos. Aunque cabe esperar que el aumento será importante.

P: ¿Algún otro apunte que quiera añadir?

Comentar que la variante en sí no es más peligrosa, sino que es más transmisible que otras variantes y por eso se impone. Pero la infección con esa variante, por el momento, no se ha visto que tenga más gravedad que si te hubieses infectado con cualquier otra. Es importante tener esto siempre presente.

Y la mejor defensa que tenemos hoy en día siguen siendo las vacunas. Las vacunas funcionan. Es importante que la gente sepa que contra esa variante y con cualquiera, lo mejor por el momento es tener la vacunación acabada cuanto antes.