Gamarra apela a la movilización del electorado para formar un Gobierno “sin ataduras” de Vox»

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pedido el apoyo de los españoles para lograr gobernar «sin ataduras», en una clara alusión a Vox. En este sentido, ha emplazado a la ciudadanía a votar al Partido Popular para obtener una «mayoría lo suficientemente amplia» para garantizar la estabilidad del Gobierno y que les permita conformar un Ejecutivo «en solitario».

«Los españoles son los que van a decidir cómo quieren que sea el Gobierno de España, no solo qué presidente quieren, sino cómo quieren que sea el gobierno de ese presidente», ha dejado bien claro a lo largo de una entrevista en Servimedia la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y responsable de la elaboración del programa electoral de los ‘populares’ para las elecciones generales previstas para el próximo 23 de julio.

Gamarra ha remarcado que todos los esfuerzos de su formación política están centrados en persuadir a los españoles para que «confíen mayoritariamente» en el Partido Popular. En este sentido, ha indicado que su partido no está enfocado «en lo que va a hacer Santiago Abascal«, si bien los últimos sondeos y encuestas apuntan hacia un escenario en el que el PP necesitaría el apoyo de Vox para conformar Gobierno.

Gamarra asegura que Sánchez no ganará las elecciones

La secretaria general del PP también ha dedicado unas palabras a criticar al actual líder del Ejecutivo y candidato del PSOE a la presidencia en los comicios que tendrán lugar en julio. «Es un presidente del Gobierno que sabe perfectamente que no va a ganar las elecciones, que está dispuesto a gobernar habiendo perdido», ha augurado acerca de Sánchez. Por ello, ha vaticinado que se verá obligado a hacerlo «con una mayor debilidad» y concediéndole «más fortaleza» a ERC y Bildu.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra. EFE/CATI CLADERA

«Un político que lo que busca es el bloqueo de las instituciones no está a la altura de nuestro país», ha proseguido, a la vez que ha vuelto a insistir en que la posibilidad de que Sánchez salga del Gobierno «está en manos de todos los españoles». En este contexto, ha emplazado a los electores a no votarlo y dar su apoyo a un «Gobierno sólido, fuerte y estable con Feijóo al frente».

«La normalidad democrática es que haya elecciones el próximo 23 de julio y que en base a ese resultado electoral se configure el próximo Gobierno de España”, ha indicado portavoz del PP en el Congreso de los Diputados para después valorar que «los españoles merecen el respeto de que no se produzcan repeticiones electorales«, una situación que podría producirse en el caso de que la fuerza más votada no tenga los escaños suficientes para gobernar en solitario y no llegue a un acuerdo con otras formaciones para obtener su apoyo.

“El sanchismo también es ese movimiento político que considera que repetir elecciones no tiene ningún problema”, ha lamentado Gamarra, quien también ha valorado que se trata de «un vicio adquirido». Tras asegurar que la repetición electoral «siempre es un fracaso», ha pedido que no se fraccione el voto del centroderecha, puesto que sino, quien «sale favorecido» es el secretario general del PSOE.

«Quienes quieran que Sánchez no sea su presidente el 24 de julio tienen una opción y una oportunidad, que es Feijóo única y exclusivamente», se ha mostrado convencida en relación con los votantes que estén dudando si dar su voto a Vox. Así, ha insistido en la importancia de «agrupar el voto» en un contexto en el que coge especial relevancia respaldar «la opción más fuerte».