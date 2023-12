El PP alerta sobre una posible amnistía a presos de ETA en un pacto «encapuchado» entre el Gobierno y EH Bildu

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha planteado la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo una amnistía a presos etarras como parte de un pacto «encapuchado» con EH Bildu. Gamarra señaló: «¿Se llegará a una amnistía? Es posible, lo han pedido. El candidato a lehendakari por Bildu lo dijo ya. No creo que tuviera problemas Pedro Sánchez con incluir a presos terroristas en la amnistía, en esta o en otra».

La dirigente del PP argumentó, en un coloquio del Club Siglo XXI, que en la pasada legislatura se observó un intercambio de «presos por presupuestos», acercando a reclusos de ETA a Euskadi y otorgándoles el tercer grado, supuestamente como «moneda de cambio» exigida por Arnaldo Otegi.

Gamarra también denunció un «nuevo Pacto del Tinell» articulado por el PSOE «con los herederos de ETA frente al constitucionalismo» en relación con la moción de censura que llevará a EH Bildu a la Alcaldía de Pamplona. Afirmó que el PP evitó que la izquierda abertzale gobierne en Vitoria o en la diputación de Guipúzcoa.

Respecto a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre un posible distanciamiento con el PSOE, Gamarra no aclaró si implican que el líder del PP no se reunirá con el presidente del Gobierno. Sin embargo, señaló que si Sánchez quiere acuerdos con el PP, no debería ceder Pamplona a EH Bildu.

Gamarra también advirtió al PNV, indicando que el PSE no tendrá «ningún inconveniente en hacer lehendakari» al candidato de EH Bildu. En este contexto, defendió que los nacionalistas vascos han dejado de ser útiles y que solo el PP puede poner freno a la izquierda abertzale.