La Generalitat se querella contra Pablo Casado por sus declaraciones sobre el catalán en las aulas

La Generalitat ha decidido querellarse contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado, por sus afirmaciones relacionadas con el uso del catalán en las aulas, donde afirmó que los niños no podían ir al baño si no lo podían en castellano y que se ponía piedras en las mochilas de los alumnos que no optaran por el catalán como lengua de comunicación.

“¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que porque hablan en castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?”, exclamó Casado, que también hizo referencia a los señalamientos a hijos de guardia civiles y Policía Nacional en las aulas de Cataluña.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que la querella –que se ha presentado este lunes tras ser estudiado por los servicios jurídicos de la Generalitat–, y le ha acusado de mentir: “No solo hace unas afirmaciones durísimas que son falsas y él lo sabe, y los señala de ser presuntos responsables de una serie de delitos”.

Plaja: “Atacan directamente al conjunto del profesorado catalán”

Los delitos sobre los que se ha acusado a Pablo Casado son los de injurias, calumnias e incitación al odio y a la violencia. “Atacan directamente al conjunto del profesorado catalán. No solo afirmó públicamente sabiendo que mentía que los alumnos no podían ir al baño, sino que dijo que se les discriminaba por la profesión de sus padres”.

Plaja ha lamentado que Casado haya acusado a los profesores de ser autores “presuntos delitos” de “coacción de menores” o “contra la integridad moral”: “Hay lineas que no se pueden traspasar, son declaraciones de un responsable político acusando de delincuentes a la comunidad educativa”.

El debate de la inmersión lingüística

Pablo Casado hizo las declaraciones tras el incidente en el colegio de Canet de Mar por pedir un 25% en la enseñanza, donde independentistas radicales les planearon tirar piedras a casa de los padres. La situación desató una ola de solidaridad en todo el espectro constitucionalista, e incluso empujó a Moncloa a pedirle a la Generalitat que salvaguardara la integridad del menor.

En Cataluña se ha abierto el debate sobre la inmersión lingüística, ante la voluntad de la Generalitat de Cataluña de desobedecer el mandato judicial que la obliga a impartir un mínimo del 25% de castellano. El Govern se manifestó contra esta medida junto con otras entidades educativas nacionalistas y partidos independentistas.