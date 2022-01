Giró confirma que se afiliará a Junts per Catalunya sin fijar una fecha

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha confirmado que se afiliará a Junts per Catalunya, aunque aún no ha concretado ninguna fecha. Giró ha defendido que, dada su posición en el Ejecutivo, “es un acto de honestidad política ser parte” del partido formalmente.

Así lo ha manifestado el conseller en una entrevista con El Punt Avui, en la que, además, ha explicado que es “independiente nominalmente, pero sustancialmente no” porque, a su juicio, ya pertenece a JxCat. Unas declaraciones que llegan después haberse incorporado al Govern de Pere Aragonès el pasado mes de mayo como independiente, a propuesta de JxCat.

El exdirectivo de La Caixa argumenta que “para militar en un partido se necesita un compromiso público, no privado, y una dedicación”. Giró ha ido cobrando peso político dentro de Junts por su papel protagonista en el Govern, sobre todo a raíz de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2022.

“Yo, en mi vida profesional anterior, no podía tener ni un compromiso público ni una dedicación. Hasta hace unos meses no me había planteado mi dedicación activa en la política. Ahora me dedico a ello y, por lo tanto, lo más honesto políticamente será un día afiliarme a Junts“, señala.

“A mí me nombraron conseller de Economía a propuesta de Junts, represento a Junts en el Govern y asisto al consell nacional de Junts. Por lo tanto, sustancialmente, ya soy de Junts“, ha subrayado el conseller