Junts exige a ERC romper la mesa de dialogo antes de su ‘cumbre’ independentista

La foto que Aragonès se quiere hacer para dibujar unidad independentista en el primer aniversario de las elecciones catalanas se ensombrece. El portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha pedido a Pere Aragonès que se levante de la mesa de diálogo: “Pedro Sánchez nunca ha tenido una voluntad real de negociación”.

“El Estado no frena sus ataques contra Cataluña: ataca el catalán, ataca la inmersión. En el mensaje que hizo el día de Sant Esteve dijo que tenemos que empezar a construir alternativas para avanzar hacia la independencia. Desde Junts estamos de acuerdo, compartimos la estrategia conjunta”, ha señalado Batet contra una mesa “que no es ni de diálogo ni de negociación”.

El presidente de la Generalitat no se ha salido de su posición: “Una solución dialogada y negociada con el Estado”. “Tenemos una propuesta que compartimos, que es la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación”, y ha vuelto a apelar a la unidad entre fuerzas independentistas y a su reunión con Junts, la CUP y las entidades sociales los próximos días.

Una posición que ha reafirmado tras la pregunta del portavoz de ERC, Josep Maria Jové. El presidente ha puesto en valor que, por primera vez en unas elecciones, se superara “la barrera del 50% de votos favorables de partidos que defienden” la secesión con España. “La mejor manera es ver la unidad de acción en el ámbito parlamentario”, ha remarcado Aragonès.

En ese contexto, Salvador Illa le ha pedido que se reúna también con él. “Su gobierno no funciona, pero yo estoy dispuesto a ayudarlo, para no parar el país”. Aragonès le ha asegurado que no tiene ningún problema en sentarse con él, aunque emplaza a cerrar agendas fuera del Parlament, y ha reiterado su voluntad de hablar con todos salvo con Vox.

El PP denuncia su veto en Vic

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha recriminado al Govern su pasividad ante el veto político impuesto por la alcaldesa de Vic, Anna Erra, a carpas políticas de partidos y entidades constitucionalistas: “Según ustedes, atentamos en la ‘moral y las buenas costumbres,’ no recuperan la ley de vagos y maleantes por no ponerse en riesgo a ustedes mismos”.

“¿Tan peligrosos somos? Confunden ustedes el consenso con la censura totalitaria. No existe ninguna sociedad donde todo el mundo piense igual. No van a conseguir doblegarnos, pierdan toda esperanza en ese sentido, es metafísicamente imposible”, le ha recriminado el líder de los populares en Cataluña.

El presidente de la Generalitat se ha limitado a defender la “autonomía municipal” y ha enviado al PP a los juzgados: “Si ustedes no están de acuerdo llevarán a cabo los recursos y las potestades que les permite la normativa. Nosotros defendemos el derecho a la libertad de expresión de todos”. Aragonès les pide que no generalice lo sucedido en Vic.

Una cuestión que ha hecho saltar al portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, que ha entrado a defender a la primera edil de Vic, también parlamentaria. “Es una diputada comprometida con la libertad de expresión”, ha recordado mientras recordaba su “renovada mayoría amplia en el consistorio”.

El ‘tongo’ de la consulta con los JJOO

Los Juegos Olímpicos también han entrado en juego. Tanto los Comuns como la CUP les han acusado de tongo con una consulta a la que acusan de estar dirigida. La antisistema Dolors Sabater le ha recordado al president que se ha excluido a las comarcas menos dispuestas a celebrar la cita deportiva, y ha criticado su “campaña de marketing” pese al “cambio climático”.

Aragonès ha apelado a su compromiso con que sea el territorio quien decida sobre la celebración de los Juegos Olímpicos. “Que se pueda decidir con toda la información sobre la mesa”, ha asegurado el presidente de la Generalitat, que ha asegurado que se facilitarán todos los datos disponibles.