Junts y la CUP critican «la tomadura de pelo» a Aragonès por la Comisión Estado-Generalitat

Junts y la CUP vuelven a hacer pinza contra Aragonès por la Comisión bilateral Estado-Generalitat. El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha criticado que los socialistas calificaran de «histórica» esta reunión entre administraciones para dirimir sobre cuestiones competenciales y de financiación, y ha reprendido al mandatario catalán por el «engaño».

«Desde Junts estamos de acuerdo en decir que la comisión ha sido histórica, porque ha estado una tomadura de pelo en toda regla, y lamentablemente también lo podemos decir porque algunos de los traspasos ya se habían hecho hace 12 años entre el presidente Montilla y el presidente Zapatero».

Leer más: La Generalitat presenta un nuevo proyecto para entrar en la reindustrialización de Nissan Barcelona

Batet ha criticado que la Generalitat haya recibido las competencias para gestionar el Observatorio del Turó de l’Home, un organismo que, según el parlamentario de Junts, no «está en funcionamiento»: «Ni becas, ni MIR, ni nada. Un auténtico engaño a todos los catalanes sean o no independentista. No estamos en un proceso de negociación, sino un proceso de negación».

El presidente Aragonès ha reconocido que los resultados de la Comisión fueron «de mínimos», «insuficientes», y no se pueden calificar de «históricos por intentar maquillar unos resultados que, insisto, por voluntad el gobierno español no son más grandes como a los que hemos llegado».

La diputada de la CUP, Dolors Sabaté, ha lamentado que estas reuniones sirvan para evidenciar que Cataluña solo recibe «migas autonómicas» porque se demuestra la «injusticia en este régimen tan hostil con los Países Catalanes». Además, creen que la Comisión Bilateral ofrece una «foto», una «imagen de normalidad y de estabilidad en las relaciones Cataluña-España».

«Para avanzar hay que ver todo el conjunto de la fuerza que se puede hacer para defender los intereses de Cataluña, y hoy lo hago en esta cámara para trabajar en unidad de acción, de hacerlo en el Parlament, en ámbitos muy diversos, con el Pacto Nacional por la lengua con más del 85% de la cámara representada», asegura Aragonès.

La ausencia de Aragonès en la conferencia de Presidentes

La ausencia de Aragonès a la conferencia de presidentes en La Palma (Canarias) ha provocado las críticas de PSC, PP y Cs. Salvador Illa ha instado a Aragonès a participar en el encuentro: «Se defienden mejor los intereses de Cataluña yendo que ausentándose, dejando vacía la silla de la Generalitat de Cataluña».

Aragonès ha respondido a Salvador Illa, al asegurar que defenderán los intereses de Cataluña con un «criterio» que los socialistas defienden, «el cumplimiento del Estatut». «El Estatut no prevé la Conferencia de presidentes, la Constitución no la prevé. El Estatut prevé la comisión bilateral Estado-Generalitat, allí está recogido y así lo haremos».

La portavoz popular Lorena Roldán ha acusado al president de abandonar sus responsabilidades : «Están tan centrados en atacar a España que nunca les da por defender a los catalanes»: «¿Se cree superior? Cobra más, eso seguro que sí. Le tienen alergia a cualquier encuentro legal, le gustan más esas mesas de chantaje».

Aragonès ha asegurado que «no está obligado a participar en la conferencia de presidentes», puesto que «no hay puntos de acuerdo que permitan defender con toda la fuerza su voz». El president ha retado a Roldán a decirle cuál es el orden del día: «Valoración de la situación de la pandemia, 5 minutos por cabeza y, venga, 17. Un turno de palabras sin ningún tipo de acuerdo».

También ha incidido el líder de Cs, Carlos Carrizosa. «Ya tenemos suficientes conflictos de Cataluña con el resto de España como para hacer ascos a la colaboración. No haga campana, que para eso le pagan». Además, le ha pedido que no se centre en cuestiones «paranormales»: «Detesta la foto de la normalidad, pero en lo paranormal sí que participa».

El president ha insistido en que «los fondos europeos no están en el orden del día», e insiste en que la conferencia de La Palma no tiene voluntad de sacar ninguna conclusión. Además, ha cargado contra la formación naranja por su posición sobre la inmersión y la política lingüística: «Quizás se sienten supremacistas el 85% de esta cámara que aprobaron iniciar la ley».