El Gobierno de Ayuso califica de «incomprensible» la salida de Vox de los gobiernos autonómicos

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este viernes de «incomprensible» la decisión de Vox de abandonar los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por su posición contraria a acoger migrantes.

«Es una decisión que en cualquier caso tendrá que explicar Vox a sus votantes y a todos los ciudadanos. Vox ha decidido desertar de sus obligaciones en los distintos gobiernos autonómicos, algo que es incomprensible«, ha señalado el consejero madrileño, en declaraciones a los periodistas tras un acto celebrado en la Real Casa de Postas.

García Martín ha hecho hincapié en que los menores no acompañados «ya están en las distintas comunidades autónomas» y «Vox no ha dicho absolutamente nada». Asimismo, ha incidido en que «no han llegado por «generación espontánea» sino por que «los ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que no sabe controlar las fronteras, que ha sometido al país a un caos migratorio».

«Tenemos las fronteras más permeables de la Unión Europea y estamos en este momento viendo cómo no dejan de llegar inmigrantes a nuestras costas, por el aeropuerto de Madrid-Barajas… y que tienen que ser atendidos esos menores no acompañados en las distintas comunidades, también por los distintos ayuntamientos, por ese mandato legal y moral que tenemos«, ha subrayado a continuación.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. COMUNIDAD DE MADRID

Para el consejero madrileño, Vox tendrá «que explicar a sus votantes y a sus afiliados» la decisión, pero también a sus «propios consejeros» porque algunos ya han manifestado «su deseo de no abandonar los distintos gobiernos autonómicos».

«Insisto, ha desertado de los gobiernos, ha desertado de sus obligaciones y ha decidido dejar de hacer política desde las instituciones. Ha decidido dejar de plantear soluciones a los retos y a los problemas que tiene nuestro país», ha criticado.

Frente a esto, ha asegurado que desde el PP seguirán «haciendo frente a la gestión» que se les ha encomendado, «planteando soluciones a los retos» que tiene el país y también «haciendo frente al peor gobierno de la democracia, al Gobierno de Pedro Sánchez».