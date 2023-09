El Gobierno carga contra Feijóo por sus llamamientos al transfuguismo

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, arremetió este sábado contra el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusándolo de buscar apoyos para su investidura mediante «llamamientos a la corrupción y al transfuguismo». Durante su intervención en la Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Rodríguez criticó duramente la estrategia de Feijóo para asegurar su elección como presidente.

La ministra destacó que Feijóo había «elegido el camino equivocado» al tratar de obtener apoyos a través de tácticas controvertidas, como el llamado «tamayazo», y de intentar «comprar la democracia».

«Feijóo nunca quiso volver a los pactos de Estado y está anclado en la peor oposición, en la oposición del no a todo y ahora en esa oposición que trata de comprar la democracia. No todo vale en política. Usted no puede comprar la democracia. La democracia se expresa en las urnas», indicó Rodríguez.

Las «consecuencias» de PP-Vox

En relación con la nueva presidencia de la FEMP, ocupada ahora por el PP después de ocho años de liderazgo socialista, la portavoz del Gobierno criticó los acuerdos a nivel municipal y autonómico entre el PP y Vox. Aseguró que el PSOE está preparado para forjar nuevas mayorías en ayuntamientos y diputaciones, ya que se han visto las «consecuencias» de esos acuerdos en solo unos meses.

Rodríguez concluyó señalando que los ciudadanos expresaron su opinión en las urnas el 23 de julio, revelando que «si se le hubiera preguntado con esa contundencia a los vecinos de distintos municipios donde se conformaron esos pactos, seguramente hubieran dicho no a la España de ayer y sí a una España de progreso, que en definitiva es lo que representamos los socialistas».

La amnistía de Puigdemont

Respecto a la solicitud de amnistía total del exlíder catalán Carles Puigdemont, Rodríguez destacó la actitud respetuosa del Gobierno frente a los procesos judiciales y aseguró que, en caso de que fracase la investidura de Feijóo, «se presentarán de manera transparente los planes y estrategias del Ejecutivo para conformar mayorías parlamentarias».

“El presidente del Gobierno tiene un constatado servicio con nuestro país que ha basado siempre en seguir el espíritu y la letra de la Constitución. Y eso será también lo que hagamos, en su caso, cuando nos toque conformar una mayoría parlamentaria”, finalizó.