La Guardia Civil detiene a un exasesor del exministro Ábalos por presunta corrupción

La Guardia Civil ha detenido a Koldo García, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, por el supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha publicado este miércoles El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes próximas la investigación.

El arresto se ha producido en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Investigación de la Fiscalía Anticorrupción

Fuentes citadas por Europa Press precisan que se trata de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y que se ha decretado el secreto sobre las actuaciones que afectan a Koldo García Izaguirreal que Ábalos nombró consejero de Renfe Mercancías en su etapa al frente del Ministerio de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez y como secretario de Organización del PSOE.

En 2020, a preguntas del PP, Ábalos ya tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre el papel de su asesor Koldo García, en este caso en lo relativo al encuentro en Venezuela con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ábalos dice que no sabía nada

José Luis Ábalos aseguró este miércoles que no tenía «ni idea» de los asuntos por lo que se ha detenido a su exasesor Koldo García y dijo que «en absoluto» conocía los pagos de las comisiones en el supuesto de que se dieran. «No tengo ni idea» pero «solo deseo que quede en nada», añadió.

«Me he enterado ahora por lo publicado», afirmó en los pasillos del Congreso el diputado por Valencia cuando se le preguntó por la detención de García por una presunta trama de compra de mascarillas a cambio de comisiones.

Ábalos, que insistió en que se ha enterado por las noticias y que se ha «quedado estupefacto», se distanció de los hechos asegurando que no tiene información y que, por tanto, no puede dar ningún tipo de explicación sobre los mismos. «Ojalá me pueda informar y espero tener información porque duelen estas cosas», admitió.

Preguntado sobre si conocía esos posibles pagos por los que se ha detenido a García, Ábalos lo negó y afirmó que, durante su etapa al frente del Transportes, «todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales».

«Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo, lo que no acabo de entender es su participación en esto y ojalá pueda informarme», señaló el exministro sobre el asesor que le acompañó tanto en su etapa en el Ministerio de Transportes como al frente de la Secretaría de Organización del PSOE.

La relación con el exasesor

Pese a que García y Ábalos tenían una relación muy estrecha, el hoy diputado asegura que la relación «con el tiempo la vas perdiendo» y ahora él no tiene «ni asistente ni nada». Sobre Koldo García, Ábalos aseguró que, «hasta» donde él sabía, «tenía una vida muy normalita». «Me cuesta creerlo, primero porque es un golpe y segundo porque me parece increíble», sentenció.

Restó importancia a la petición del Partido Popular de que dé explicaciones y aseguró que ya le «gustaría» pero dijo que no tiene más información.

Ábalos negó que su destitución como ministro fuera por este asunto. «Obviamente no, parece que el artista tengo que ser yo. No tengo ni idea, pero es así la cosa», dijo el diputado socialista, tras admitir que se siente «muy decepcionado». Aunque «solo deseo que quede en nada», concluyó.