Illa será candidato del PSC a las elecciones catalanas

Salvador Illa dejará de ser ministro de Sanidad. El titular de esta cartera será el candidato del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero tras la renuncia de Miquel Iceta. Esta noticia sale a la luz justo un día después de que el propio Illa asegurara en declaraciones a TVE que el actual líder del partido en Cataluña “era el más adecuado” para optar a la presidencia de la Generalitat y negara que él fuera a presentarse. Pero este giro de los acontecimientos no ha pillado por sorpresa a nadie. Economía Digital ya adelantó que esta posibilidad llevaba encima de la mesa desde el verano.

El que durante seis años ha ejercido el puesto de primer secretario de los socialistas en la región ha dado ya el paso atrás en Cataluña para dar uno al frente en la política nacional. Esta era la idea que explicaron a este diario los órganos de la dirección del partido.

No obstante, este relevo todavía deja por descubrir muchas incógnitas, como cuándo abandonará Illa su puesto en el Gobierno de coalición y cuál será el nuevo papel de Iceta en el partido. Aunque, según ha adelantado El País, una de las opciones que planea el Ejecutivo es recolocar a Iceta como ministro de Política Territorial.

Miquel Iceta lleva tiempo deseando dar el salto a la política nacional

Ya a mediados de noviembre el secretario general del PSC trasladó a Pedro Sánchez su intención de no presentarse a los próximos comicios. Y desde entonces el nombre Illa sonaba como posible sustituto, a pesar de sus negativas y la de otros miembros del partido como el secretario de organización , José Luis Ábalos, que a principios de octubre llegó a afirmar que esta propuesta era un “debate ficticio” propiciado por quienes no estaban “por ayudar ni por sumar ni por trabajar contra una pandemia que nada nos esperábamos que fuera tan agresiva”.

El @socialistes_cat tendrá en @salvadorilla un candidato E X T R A O R D I N A R I O. @miqueliceta da un paso lleno de inteligencia y generosidad. pic.twitter.com/5L9GjYzu6L — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 30, 2020

Pero a penas dos meses más tarde se ha producido un giro de los acontecimientos, coincidiendo con el Consell nacional del partido en Cataluña que se celebra este miércoles y en el que se formalizará esta sustitución. El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha hecho público este cambio en la candidatura del PSC a través de un mensaje en Twitter. “Los socialistas catalanes tendrán en Salvador Illa un candidato extraordinario”, ha asegurado. Y ha añadido: “Miquel Iceta da un paso lleno de generosidad y entendimiento”.

Iceta no se veía como candidato ganador

La retirada de Iceta surge de su propia iniciativa y sin presiones ajenas. Según ha informado Efe, el ex líder del PSC ha explicado a sus colaboradores que el partido no necesitaba para las elecciones del 14 de febrero un “buen candidato”, sino un candidato “ganador”. En este sentido, el propio Iceta apuesta más por Illa. Ya no solo para mejorar el resultado, sino también para lograr el apoyo suficiente para ganar los comicios.

La decisión, según explican las fuentes de la Ejecutiva del PSOE, la conocía el núcleo duro del partido: la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el responsable de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el responsable de coordinación territorial, Santos Cerdán.

Estas fuentes consultadas por Economía Digital el pasado verano ya indicaron que no se trataba de un trueque, sino de una confluencia de intereses: “Uno quiere irse y el otro volver”. Aunque esto no significaba que Iceta aspirara a relevar a Illa al frente de la sanidad española. Simplemente, según mostró en conversaciones privadas con cargos del partido, estaba “cansado” de la política catalana después de más de 20 años en primera línea