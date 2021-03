Jordi Sànchez da el paso en Junts para enfrentarse a ERC y la CUP

El pacto entre ERC y la CUP para la investidura de Pere Aragonès ha cogido con el pie cambiado a Junts per Catalunya, cuyo partido ha respondido con una conferencia de Jordi Sànchez. El político preso, líder efectivo con Elsa Artadi y Carles Puigdemont, quiere marcar perfil ante la presión que quieren ejercer las otras dos formaciones.

“Quieren hacer un pressingJunts pero no, si no hay hoja de ruta independentista, no hay Govern”, explican fuentes de Junts per Catalunya a Economía Digital. Los preguntados insisten en que ERC y la CUP “no ponen suficiente énfasis en el horizonte independentista” y han explicado que el preacuerdo ha causado malestar interno.

“No tiene lógica que si ERC quiere llegar a un acuerdo con JxCat nos esconda que pacta con la CUP. No ayuda a generar confianza”. El acto de Jordi Sànchez, que se ha producido como reacción al acuerdo entre republicanos y antisistema, marcará el tipo de acuerdo al que aspira la formación de Puigdemont y sus líneas programáticas.

JxCat aleja las prisas del acuerdo en una investidura contrarreloj

El malestar se ha traducido con alejar todavía más las prisas de ERC con formar Govern. Los republicanos aspiran a cerrar un acuerdo antes del próximo viernes, mientras que la formación de Carles Puigdemont amaga con dar más margen. “No tenemos prisa porque el acuerdo tiene que valer la pena”, explican las fuentes.

En una línea parecida se ha pronunciado este lunes Meritxell Budó al conocer la noticia del acuerdo. “A veces, las prisas son malas consejeras”, explicó la consellera de Presidencia en funciones. La representante de JxCat ha insistido en que se tomará “el tiempo que haga falta” para garantizar “un acuerdo sólido”.

Junts contraataca con su líder en Cataluña, que ha servido para dar una inyección de moral. La conferencia tiene como nombre Un Govern per fer, un Govern per ser y se realizará a las siete de la tarde del martes 23 de marzo. El tiempo se agota, puesto que si ERC quiere evitar que el reloj de las elecciones se active debe conseguir cerrar el acuerdo en tres días.

Jordi Sànchez, el líder y fontanero de JxCat

La elección de Jordi Sànchez no es casual. El expresidente de la ANC y actual presidente de la formación de Puigdemont es el líder del partido en el terreno. Fuentes de JxCat explican que, aunque el fugado es el “gurú” del espacio político, las decisiones sobre el territorio las toma el reo por sedición, conjuntamente con Elsa Artadi, que es quien lleva la estrategia.

Sànchez es uno de los ideólogos de Junts per Catalunya. Su liderazgo dentro de la formación es incuestionable, y se refuerza con el apoyo y carisma de los demás reos por sedición. Fue clave para le edición de Junts pel Sí, la coalición entre CDC y ERC en 2015 de la que salió Carles Puigdemont como presidente, y también para la lista de JxCat de las elecciones posteriores al 155 en 2017.

El presidente de Junts y líder del partido sobre el terreno también fue muy importante en la creación de la formación y su desvinculación del Pdecat. El ideólogo del partido fue clave para rechazar todos los intentos del partido de Artur Mas por mantenerse coaligado con el mundo de Puigdemont, y uno de los defensores de que debía ser un proyecto 100%.

Una incógnita sobre la investidura del viernes

Será Jordi Sánchez y el resto de la Dirección Ejecutiva Nacional –donde también está el preso Jordi Turull, el conseller Damià Calvet o la presidenta del Parlament, Laura Borràs– quienes tomarán la decisión sobre el acuerdo, que luego los militantes deberán rubricar, pese a que se lo encontrarán “masticado” al carecer de Consell Nacional.

La incógnita sobre el papel de Junts el próximo viernes se cierne sobre los pactos. Los junteros podrían firmar un acuerdo ‘in extremis’, o forzar una investidura fallida que emplazara a los equipos negociadores a llegar a un acuerdo para la formación del nuevo Gobierno, que desde el partido de Puigdemont afirman que quieren limar las asperezas del anterior.

Ninguno de los líderes de Junts per Catalunya han mencionado el nombre de Pere Aragonès. Laura Borràs ha asegurado que habrá candidato e investidura, aunque ha dejado la puerta abierta a que Salvador Illa pueda presentarse ante la cámara al haber “dos candidatos”.