Jubilación anticipada: atención a este cambio que impulsa Escrivá

Actualmente, cualquier persona que quiera acceder a una pensión de jubilación del sistema público debe contar, como mínimo, con un periodo cotizado a la Seguridad Social de 15 años. Sin embargo, el Gobierno quiere impulsar un cambio para las personas que tienen una discapacidad igual o superior al 45% y quieran adelantar su jubilación. A continuación, te desvelamos todas las claves.

Actualmente, las personas que no han cotizado durante el periodo mínimo exigido por la Seguridad Social y disponen de unos ingresos inferiores a los 5.899,60 euros anuales pueden acogerse a la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva. No obstante, deberán tener más de 65 años, residir en la actualidad en España y haberlo hecho durante 10 años.

Si se está afiliado a la Seguridad Social y se ha cotizado a lo largo de 15 años y dos de ellos son previos a la jubilación, se podrá solicitar la pensión de jubilación en la modalidad contributiva. Sin embargo, la cuantía de la prestación que se percibirá será la mínima. En concreto, se cobrará el 50% de la base reguladora, si bien el porcentaje podrá ir aumentando conforme se disponga de un mayor número de periodos cotizado.

No obstante, las personas que hayan cotizado durante un mínimo de 37 años y nueve meses, podrán percibir la totalidad de la ayuda económica y jubilarse cuando hayan cumplido los 66 años y cuatro meses. Sin embargo, si se cuentan con cotizaciones superiores a los 37 años y nueve meses, será posible adelantar la edad de jubilación hasta los 65 años.

Para percibir la pensión máxima dentro de la modalidad contributiva se deberán reunir estas condiciones y, además, haber situado la base de cotización entre los máximos en los 24 años previos al abandono de la vida laboral.

Este es el cambio que quiere impulsar Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere impulsar un cambio en los requisitos para solicitar la pensión de jubilación para las personas con una discapacidad igual o superior al 45% que quieran anticipar su jubilación. Y es que, el titular de Seguridad Social quiere introducir una modificación en la normativa para recortar el periodo cotizado exigido de 15 años a 5 años. Actualmente, estas personas pueden solicitar la jubilación si han cotizado durante un mínimo de 15 años y tienen una edad superior a los 56 años.

Según ha apuntado el ministro, la intención es aprobar este cambio «en muy pocas semanas», puesto que el trámite «está muy avanzado». De esta manera, el Gobierno se propone dar una respuesta a las distintas asociaciones de personas con discapacidad que, desde que se aprobaron los requisitos para que estas personas accedan a la jubilación hace más de una década, alertaron acerca de la dificultad para acreditar esta condición por parte de este colectivo.

No obstante, tal y como destacó Escrivá, este cambio normativo se tramitará al margen de la segunda fase de la reforma de las pensiones, que el Consejo de Ministros aprobó recientemente con el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT, pero con el rechazo frontal de la patronal CEOE. Si bien la aprobación se llevó a cabo como Real Decreto-ley, Escrivá ya apuntó a la posibilidad de tramitarla como proyecto de ley en el Congreso para que las distintas formaciones puedan negociar la introducción de enmiendas.