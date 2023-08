Estos son los años que te faltan para poder jubilarte

Cuando un trabajador lleva un par de décadas de vida laboral, y ve a la jubilación como una meta cada vez menos lejana, surge con más fuerza el interrogante de cuántos años más tendrá que seguir como empleado activo hasta acceder a esa instancia, y cuál será la pensión que cobrará.

Así como los salarios no son iguales, tampoco lo son las jubilaciones; aunque en este caso el espectro es más reducido: la pensión mínima -dentro de las contributivas- es de 783,1 euros, y la máxima, de 3.059 euros. En tanto, la pensión media en España es de 1.356,8 euros mensuales; en todos los casos que se cobran en 14 pagas.

Factores para calcular la jubilación

Para tener preciso de cuánto será la cuantía de la jubilación hay que tener en cuenta varios factores, que son:

. Los años cotizados a la Seguridad Social

. La evolución de los salarios y las bases de cotización

. La edad en el momento de acceder a la jubilación

. La inflación

. La evolución de la esperanza de vida

Mientras que los tres primeros puntos dependen del futuro beneficiario, los otros dos son situaciones que escapan a su control, pero son parámetros que llevan al Gobierno a decidir las condiciones para acceder a la pensión.

Tras décadas de trabajo surgen muchas preguntas en torno a la jubilación. Foto Freepik

Leer más: Qué pensiones subirán más que el IPC el año que viene

En este sentido, cabe recordar que por la inflación se reajusta el monto de las jubilaciones año a año, y que la evolución de la esperanza de vida así como la situación financiera del sistema previsional impulsaron la reforma de las pensiones, que ha extendido la edad mínima para retirarse de la vida laboral.

Gracias a simulador de la Seguridad Social es posible conocer cuánto se cobrará de la jubilación ordinaria, la anticipada o la activa

El simulador de la Seguridad Social

Para conocer cuántos años más hacen falta para jubilarse desde la Seguridad Social se ofrece un simulador donde también se puede conocer la cuantía de la jubilación futura.

Gracias a este sistema, se puede obtener el cálculo no solo de la jubilación ordinaria sino también de la anticipada y de la activa; así como el complemento por jubilación demorada y el complemento para la reducción de la brecha de género; que permiten completar los ingresos mensuales el día de mañana.

Cómo usar el simulador

El primer paso es generar una solicitud de identidad del acceso, que se puede hacer a través de la Cl@ve permanente, la Cl@ve PIN, por SMS o a través de un DNI o certificado digital.

Los trabajadores pueden tener información precisa sobre su futuro tras dejar la vida laboral. Foto DCStudio

Tras realizar esta confirmación de identidad, desde la Seguridad Social se advierte que para el cálculo se presupone que no se han tenido hijos a cargo, que no se ha solicitado el complemento de la brecha de género, que se carece de alguna discapacidad, que no se han tenido trabajos que anticipen la jubilación y que no se ha trabajado en el exterior.

En caso de tener que cambiar alguno de estos datos, hay que ir al apartado ‘Modificar situaciones personales’.

Qué informa el simulador

Al haber ingresado por vía electrónica, el sistema ya cruza los datos que obran en poder de la Seguridad Social, y precisa cuál será la fecha de jubilación aproximada, cuántos días se han cotizado hasta ahora y cuántos quedarían para retirarse de la vida laboral.

También se informa con qué edad uno se jubilará para ese entonces, de cuánto será la pensión inicial y cuál será el valor deflactado, que será el valor de la jubilación teniendo en cuenta el supuesto coste de vida para esa fecha.

Los valores que enseña la Seguridad Social son teniendo en cuenta el nivel salarial histórico y al momento de realizar el cálculo.

Pero en caso que uno considere que en el futuro tendrá mejores condiciones salariales, puede modificar esos datos desde el apartado ‘Cotización futura’.

Y así, ya puede tener un panorama más claro de qué futuro le espera cuando deje de trabajar.