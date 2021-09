Los jueces acuden al comisario de Justicia europeo para desbloquear el CGPJ

Ni Gobierno ni PP tienen intención de ceder en sus líneas rojas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando ya se han superado los mil días de bloqueo. La negociación sigue bloqueada y, de hecho, los populares creen que no llegarán a un acuerdo en esta legislatura. Ante esta situación, los jueces han decidido acudir directamente al comisario de Justicia europeo, Didier Reyders.

“Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente solicitamos una reunión con el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders”, han indicado este miércoles a través de un comunicado.

Y continúan: “Reclamamos que se modifique el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ, tal y como lo exige el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la corrupción GRECO, la propia Comisión Europea, el TEDH en recientes sentencias y los propios ciudadanos españoles según el Eurobarómetro de 2018”.

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y el rEY Felipe VI, en una imagen de archivo.

La primera vez que estas asociaciones acudieron a Europa fue en abril. Y su éxito entonces les ha animado a acudir directamente al mayor escalafón de la justicia europea.

Europa llama la atención a España

En primavera, estas tres asociaciones, que representan a más de 2.500 magistrados, se reunieron con funcionarios de la Comisión Europea para transmitir sus quejas. Según pudo saber Economía Digital, en aquella reunión los jueces culparon directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no respetar la independencia judicial.

Esta reunión dio sus frutos y así quedó reflejado en el informe sobre la calidad del Estado de Derecho de la Unión Europea. En él se concluyó que el sistema judicial español sufría continuos problemas y, en concreto, destacó la necesidad de acuerdo para renovar los órganos constitucionales.

“No puedo más que repetir en nombre de la Comisión que es importante llevar a cabo la renovación del Consejo y garantizar que no sea percibido como vulnerable a la politización”, apuntó entonces la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova.

El PP exige que 50% del órgano sea elegido por los jueces

El PP mantiene su línea roja de que el 50% de los vocales sean elegidos por los propios jueces. “Si no damos pasos hacia una despolitización total de la justicia es muy difícil que el consejo pueda renovarse”, aseguró este lunes en rueda de prensa el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Y no le vale que el PSOE se abra a estudiar la propuesta. “Deben darse pasos firmes -insistió García Egea- debemos sustanciar esta propuesta y ponernos de acuerdo en unas bases que permitan avanzar“. “Ya no valen intenciones”, apostilló.

El Ejecutivo, por su parte, se ha quedado sin plan B para desbloquear los órganos constitucionales. En un corrillo con periodistas a finales de julio, Sánchez desveló que no se pondrá en contacto con Pablo Casado, principal líder de la oposición, si no ve “un mínimo indicio” de buena disposición. Y es que los socialistas ya son conscientes de que los populares no van a entrar al trapo, a menos que Sánchez reforme la norma y permita que los jueces elijan a sus propios compañeros.