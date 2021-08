El Gobierno y el PP mantienen bloqueadas las negociaciones para renovar el CGPJ

Ya han pasado 1.000 días desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber sido renovado. El Gobierno y el Partido Popular no consiguieron ponerse de acuerdo para la renovación de este órgano antes del verano y todo a punta a que tampoco lo harán al inicio de este nuevo curso político. Las negociaciones siguen bloqueadas y los populares ven difícil que se avance e incluso no descartan que termine la legislatura sin acuerdo.

Leer más: Carlos Lesmes interviene entre Casado y Moncloa para desbloquear el CGPJ

“Si no damos pasos hacia una despolitización total de la justicia es muy difícil que el consejo pueda renovarse”, ha asegurado este lunes en rueda de prensa el secretario general del partido, Teodoro García Egea. El PP mantiene su línea roja de que el 50% de los vocales sean elegidos por los propios jueces.

“Deben darse pasos firmes (…) Ya no valen intenciones” Teodoro García Egea (PP)

Y no le vale que el PSOE se abra a estudiar la propuesta. “Deben darse pasos firmes -ha asegurado García Egea- debemos sustanciar esta propuesta y ponernos de acuerdo en unas bases que permitan avanzar“. “Ya no valen intenciones”, ha apostillado.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el GobiernoEFE/Archivo

El secretario general del PP no ha querido responder a la pregunta de si se ha retomado el contacto entre ambas formaciones y se ha limitado a insistir en que su propuesta sigue las directrices marcadas por Bruselas. Y es que, el pasado mes de julio, la Unión Europea dio un toque a los partidos españoles para que se sentaran a debatir el relevo en la cúpula de los jueces. Aun así, los socialistas se niegan.

“Lo que no podemos hacer es no tener en cuenta lo que nos pide Europa”

“Lo que no podemos hacer es no tener en cuenta lo que nos pide Europa. Los estándares europeos dicen que hay que avanzar en la elección directa de los vocales y esto es lo que defendemos“, ha señalado García Egea. “Pedimos al Gobierno que no se eche en manos de aquellos que quieren controlar la justicia, que nos hagan caso. Solo así se podrá renovar”, ha añadido.

Carlos Lesmes, más cerca del PSOE que del PP

A finales de julio, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, introdujo un nuevo giro de guion a la historia. Según pudo saber Economía Digital, el magistrado lleva tiempo haciendo de mediador entre ambos partidos, pero estaría más “alineado al PSOE”.

Fuentes populares aseguraron a este diario que el magistrado insiste a los de Casado que pacten la renovación del CGPJ a cambio de un compromiso de los socialistas para modificar “a largo plazo” el sistema de elección de los 12 vocales del órgano de gobierno de los jueces.