Junts enfría el apoyo a Sánchez para la investidura

Pedro Sánchez no tiene garantizados los apoyos del independentismo catalán para su investidura. Tras su última reunión con los grupos parlamentarios la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras dijo que la única forma de lograr sus votos es pactando las exigencias que elevó Carles Puigdemont el pasado 5 de septiembre.

Tras el encuentro la diputada catalana aseguró que las posiciones están lejos del “compromiso histórico” que el líder de Junts reclamó al PSOE; que comprendía demandas como aprobar la amnistía, el reconocimiento a la “legitimidad democrática del independentismo” y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos.

«Si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, entonces es que no son los votos de Junts aquellos que están buscando. años No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho estos últimos cuatro porque todos sabemos, y se ha constatado, que no ha funcionado», ha añadido.

Junts reitera sus exigencias

Nogueras ha aclarado que tampoco se han reunido con Sánchez para conocer las condiciones del PSOE para que Junts dé su apoyo, sino para reiterar sus exigencias.

Por ello, le ha entregado la transcripción de la declaración realizada por Puigdemont el pasado 5 de septiembre en Bruselas en la que puso sus condiciones para apoyar la investidura.

Además ha advertido a Sánchez que si se pretende actuar como en los últimos cuatro años no podrán contar con los votos de Junts.

Ni palabra de la amnistía

En la breve rueda de prensa posterior Nogueras no precisó si en el encuentro con Sánchez (al que concurrieron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán) se habló de una posible amnistía.

«Estamos en un momento absolutamente trascendente y extraordinario y nosotros no jugaremos al juego de los titulares o de las filtraciones, que para eso -ha dicho- ya hay otros», dijo.

Las negociaciones con el independentismo

En el encuentro que Sánchez tuvo con el portavoz de ERC Gabriel Rufián el pasado viernes el diputado republicano le confirmó que el único camino para obtener sus votos es dar luz verde a un referéndum por la independencia en Cataluña, renegociar la financiación para frenar el déficit de la comunidad y concretar el traspaso de Rodalies.

La hora de las negociaciones

Este fue el último encuentro que Sánchez mantuvo con los partidos políticos con representación en el Congreso. La excepción fue Vox, con quienes el PSOE habían adelantado que no tendrían ninguna reunión para buscar apoyos camino a la investidura.

A partir de ahora tocará a los negociadores socialistas tratar de convencer a los representantes de Junts y ERC que den sus 14 votos para que Sánchez pueda formar Gobierno.

Por ahora, además de los 121 diputados de su bancada, el PSOE tiene el apoyo de los 31 de Sumar, los cinco del PNV y el del diputado del BNG; en tanto la representante de Coalición Canaria deslizó que podría abstenerse en la segunda votación.

En cuanto a Bildu, con seis diputados, tras la reunión mantenida esta mañana no confirmaron que vayan a dar sus votos a menos que desde La Moncloa se impulse un debate sobre “los derechos nacionales del pueblo vasco”.