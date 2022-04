Junts lanza un dardo a ERC: «Si quieren desvincularse del 1-O, que lo hagan en el Parlament»

El exconseller y eurodiputado de Junts per Catalunya Toni Comín ha lanzado este miércoles un dardo a ERC y ha desafiado este miércoles a los partidos independentistas que quieran desvincularse del 1-O, a pesar de haberlo asumido políticamente en su momento, a expresarlo en el Parlament mediante una resolución que lo «revoque».

Comín, en una entrevista en TV3, ha explicado que dichos grupos políticos «si se quieren desvincular que lo hagan, pero no en una entrevista, en un acto o en un programa electoral. Que lo hagan a través de una resolución. Solo con un acto parlamentario equivalente, los que nos vinculamos al mandato del pueblo tienen derecho a desvincularse, pero como demócratas lo tienen que hacer allí».

Leer más: Los catalanes son los que menos confían en sus instituciones

Además, el conseller ha lamentado que desde los partidos de la mayoría independentista se llame al consenso pero haya voluntad «de dejar al margen e ignorar el 1-O, y hay que asumir que el punto del cero del consenso es el 1-O». Aunque Comín no ha concretado si se refería a Esquerra Republicana de Catalunya, el mensaje así se ha entendido

El eurodiputado también ha manifestado durante su intervención que considera que, actualmente, el independentismo se ha dividido en dos almas: la de los realistas, que «han convertido el realismo en sinónimo de rendición»; y los que tienen moral de victoria y «a veces pueden transmitir un voluntarismo que no es creíble».

De esta manera, Comín ha llamado a reencontrarse, evitando poner siglas a las partes. «La guerra no la hemos perdido, tenemos que seguir luchando, y por ello creamos el Consell per la República (CxRep)«, ha sostenido el exconseller, tras admitir que el Govern no está planteando, a su juicio, un escenario de desbordamiento democrático al Estado.

Tras defender que el mandato del 1-O sigue vigente y que nadie tiene derecho a revocarlo, el eurodiputado de Junts ha reivindicado la utilidad del CxRep, del que es vicepresidente, como instrumento que, a su juicio, debe permitir culminar el proceso de independencia.

El ‘no’ a la independencia mantiene una ventaja de 4 puntos al ‘sí’

Por otro lado, el primer barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de este año 2022, publicado el pasado jueves, destacaba que el porcentaje de la población que no quiere que Cataluña sea un Estado independiente mantiene una ventaja de 4 puntos los que sí están a favor del proceso de independencia. Un 48% se oponen a la secesión de España, mientras que un 44% que dice ser favorable a la creación de un Estado catalán.

Cabe recordar que el CEO publicó el pasado mes acerca de este tema en cuestión. La muestra destacaba un notable desplome de los que aspiraban a la independencia. En concreto, el 53,3% de los catalanes estaría en contra de la secesión mientras que el 38% aún ansían la salida de España, tal y como recogía el trabajo de campo, que se elaboró con una muestra de 1.200 personas a partir de 18 años y residentes en Cataluña entrevistadas presencialmente entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre de 2021.

El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat reaccionó alegando que se había cometido un error técnico en la elaboración del muestreo y que, en realidad, el sentimiento independentista era mayor que el indicado en la encuesta.