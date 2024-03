Junts sospecha que PSOE y ERC se aliaron para impedir que Puigdemont se presente a las elecciones catalanas

Junts per Catalunya intuye que ERC y PSOE podrían haber coordinado agendas bajo el propósito de evitar que el eurodiputado y expresidente catalán Carles Puigdemont contara con la posibilidad de presentarse a las elecciones catalanas que tendrán lugar el 12 de mayo, después de que Pere Aragonès haya optado por adelantar los comicios al no contar con la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos de 2024.

La formación posconvergente apunta hacia una alianza entre socialistas y republicanos para lograr que la fecha de las elecciones autonómicas no permitiese el retorno del expresidente catalán para acudir a la cita electoral, si bien Puigdemont ha dejado bien clara su voluntad de acudir al debate de investidura tras los comicios catalanes.

Teniendo en cuenta que las elecciones tendrán lugar antes de que la ley de amnistía, que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, sea una realidad, los cálculos realizados por ambas formaciones les habrían permitido deducir que el eurodiputado no podría presentarse a los comicios, según han trasladado fuentes de Junts a la agencia EFE.

Conviene tener en cuenta que la norma aun debe transitar por el Senado, donde el PP dispone de una mayoría absoluta y ha avanzado que la utilizará para ralentizar la puesta en marcha de la ley, contra la que han votado en la Cámara Baja. Consecuentemente, su paso por la Cámara Alta puede dilatarse hasta dos meses, de manera que no entraría en vigor hasta mediados de mayo.

A ojos de los posconvergentes, los hechos «objetivos» apuntan a que ambas formaciones se han coordinado, puesto que «a todo el mundo» le ha ido «muy bien» convocar elecciones anticipadas en Cataluña, pero también «dificultar» en la medida de los posible que el candidato de Junts pueda ser el expresidente de la Generalitat de Catalunya.

Junts asegura que Puigdemont podrá presentarse a las elecciones

Entre las razones que han podido motivar la convocatoria electoral, Junts ha recordado que, desde hace tiempo el PSOE asegura que puede tirar este año sin presupuestos, en contraposición a Aragonès, que siempre ha prometido que iba a agotar la legislatura. Por ello, consideran que los republicanos necesitaban una «excusa» para poder justificar el adelanto electoral.

Según han aseverado, Puigdemont cuenta con la posibilidad de presentarse como candidato de Junts a las elecciones catalanas, a pesar de que no se le haya aplicado la ley de amnistía. Pues, en las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021 fue el candidato de este partido, aunque lo que no podría hacer es jurar su cargo si no goza de esta medida de gracia.

A pesar de que el expresidente catalán podría presentarse como candidato tanto a las catalanas como a las europeas, si jura su cargo en el Parlament de Catalunya, perdería automáticamente su acta como eurodiputado, tal y como han hecho hincapié.

En relación a qué tiempos manejan para que Puigdemont sea candidato o esté presente en la sesión de investidura en el Parlament catalán, destacaron que llevan ya seis años con un calendario «apretado», pero comentaron que si el nuevo presidente de Catalunya se elige en junio el eurodiputado de Junts quizá sí podría ir a jurar su cargo.