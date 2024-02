Soraya Rodríguez (Cs) afirma que «Koldo era un personaje para la intimidación»

La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez afirmó este lunes que Koldo García, el supuesto líder de una trama que habría cobrado comisiones ilegales de la venta de mascarillas «era un personaje conocido en todo el PSOE» y «era un personaje para la intimidación» durante las primarias del PSOE que ganó Pedro Sánchez.

Durante una entrevista con Servimedia, Rodríguez, que abandonó las filas socialistas en marzo de 2019, comentó el escándalo del llamado ‘Caso Koldo’, el supuesto cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas para la covid-19 por parte del asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Según Rodríguez, el exasesor de Ábalos «era un personaje conocido en todo el PSOE, era un militante de Navarra, pero indudablemente conocido en todo el PSOE, porque era un portero de discoteca o de bares nocturnos, sumamente violento: de hecho, fue condenado por una agresión brutal a un menor de edad».

Expediente de expulsión

«Yo recuerdo que la tramitación de expulsión, o sea, el expediente de expulsión de Koldo ha estado circulando y solamente su vinculación directa con el secretario de Organización, hizo que ese expediente de expulsión del PSOE nunca se llevara a cabo», aseguró la eurodiputada.

Criticó «que alguien decida postularse para secretario general y ponga en manos de este personaje, no quiero ser ofensiva, pero me parece que sus cualidades me permiten definirle así, dice mucho del que en aquel momento era candidato», comentó en alusión a Pedro Sánchez y las primarias que conquistó el 21 de mayo de 2017.

«También es verdad que sólo en un ambiente de primarias como el que se produjo en el PSOE es posible que personajes como estos emergieran a primera línea, de responsables de las candidaturas de los candidatos», agregó.

En su opinión, «era un ambiente claramente polarizador, de crispación, de violencia verbal que no se correspondía para nada con un proceso interno de primarias de una organización política».

«Aquellos que no estábamos en la candidatura de Pedro Sánchez, aquellos que estuvimos siempre enfrente, yo siempre lo estuve, primero con Edu, con Susana Díaz, hubiera estado con cualquier otro compañero enfrente de Pedro Sánchez, ya éramos calificados de vendidos de la derecha, del partido de la casta», sostuvo.

«La ‘fachosfera’ que hoy vive la sociedad española comenzó hace muchos años dentro del propio PSOE: fue una campaña de primarias de mucha intimidación, y en ese contexto, Koldo sí era un personaje para la intimidación», afirmó.

Relajar los controles

La que fuera portavoz del grupo socialista en el Congreso destacó que «hay que recordar que, en aquellos momentos terribles de la pandemia, el Gobierno decidió relajar, flexibilizar los controles administrativos, las auditorías de intervención para la adjudicación de contratos, porque estábamos en una situación de emergencia: quien tenía plenos poderes y era responsable de estas compras era el señor Ábalos, no era un ministro cualquiera».

«Si en aquellos momentos donde España estaba llena de dolor, enterrando a los miles de muertos consecuencias de la pandemia, la sociedad asustada, encerrada en sus casas, alguien aprovechó para enriquecerse ilegalmente, es además de ilegal, miserable, pero también quien tenía la máxima responsabilidad y los instrumentos dentro del Estado para impedirlo tiene una responsabilidad política enorme», recalcó.

De Ferraz al ministerio

Esas responsabilidades políticas «no quedan solventadas porque hoy la Ejecutiva Federal del PSOE haya pedido por unanimidad la dimisión de Ábalos», enfatizó, y recordó que en julio de 2021 «Ábalos renunció una mañana, de forma sorpresiva, a su cargo de secretario de Organización y de ministro. Ninguna explicación se dio a la sociedad española, ni por parte del presidente del Gobierno que le cesó ni por parte del aludido: tengo la impresión, y creo que es compartida por muchos ciudadanos españoles, que esa sorpresiva dimisión de esos cargos se produjo porque se conocía el escándalo de contratos ilegales que se habían hecho a su sombra y bajo su responsabilidad».

«Me parece terrible que esto haya sido así y después de eso se haya negociado, porque parece que no podía permanecer de secretario de Organización y de ministro, pero sí de diputado y presidente de la Comisión de Interior», apuntó.

«Que el PSOE haya estado esta semana, de distinta manera, inmediatamente pidiendo la dimisión de Ábalos y hoy se haya aprobado por unanimidad, en fin, me sorprende mucho porque ahí hay gente que ha sido también mano derecha de Ábalos», remarcó.

«Creo sinceramente que hay una responsabilidad política más allá del procedimiento penal que se tiene que dirimir y que se verá una responsabilidad política más allá de Ábalos», dijo, y agregó que «no es posible entender lógicamente el que el señor Ábalos no tenga ninguna responsabilidad más allá de la política que he señalado, sino también personal en introducir a estas personas en el Ministerio: y esto todo el PSOE lo sabía, porque de Navarra se lo trajeron a Ferraz y de Ferraz se lo llevaron al Ministerio. No olvidemos que el señor Ábalos era a su vez secretario de organización del PSOE».