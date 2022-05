La alcaldesa de Girona se jacta de evitar la entrega de los premios de la princesa Leonor en la ciudad

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, se ha mantenido firme para no celebrar un año más la entrega de los Premios Princesa de Girona en la ciudad. Es más, la político de Junts per Catalunya no ha tenido pudor a la hora de jactarse de su éxito.

Después de que El Mundo señalara que la monarquía española se queda por tercer año consecutivo sin pisar la tierra de la que nace el segundo título más importante de Doña Leonor, Princesa de Girona, su alcaldesa lo ha celebrado con un tuit en el que rezaba «ya está todo dicho», y el emoji de un guiño.

Ja està tot dit 😉! https://t.co/vFyoolIbPh — Marta Madrenas 🎗 (@MartaMadrenas) May 9, 2022

De esta manera, los Premios Princesa de Girona, que se celebrará entre la segunda quincena de junio y la primera de julio, tendrá lugar un año más en Barcelona. La ceremonia precisa de un espacio con capacidad de aforo adecuado y tecnológicamente preparado que, en las dos últimas ediciones, ha conllevado que se escoja la capital catalana como sede de esta cita.

Si el año pasado desde la Fundación Princesa Girona se aseguraba que se organizaba en la Ciudad Condal por la pandemia, para buscar un espacio donde se guardara la distancia de seguridad, este año tampoco será posible en la ciudad que gobierna Madrenas. Aunque desde la Fundación esperan un año más que esta situación sea puntual y en otras ocasiones retomen la entrega del premio en la ciudad.

Girona se mantiene en todo caso como ciudad sede y referente de la institución como lo confirma que sea el lugar donde se anunciará este martes el nombre del premiado en la categoría Internacional. La FPdGi avanza sucesivamente quienes son los galardonados durante una gira por diferentes localidades españolas que concluye con la ceremonia de entrega.

Girona acoge el último de estos anuncios y es también escenario de la última parada del Tour del Talento, que la FPdGi organiza para fomentar la generación de comunidades que potencien la capacidad de los jóvenes. Sin embargo, la Fundación, que tiene como presidentes de honor a la Princesa Leonor y al Rey Felipe y como vicepresidente a Pere Aragonés, ha desistido en organizar los premios en la ciudad de la que nace.

La relación de la Fundación con Girona vivió episodios complicados en la efervescencia del procés, que llevó en 2018 a trasladar la ceremonia de entrega de premios y la jornada de trabajo con jóvenes a escenarios alternativos como el restaurante Mas Marroch en Vilablareix o el Hotel Camiral en Caldes de Malavella antes de dar el salto a Barcelona.