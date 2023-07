Collboni busca pactar con Junts para sacar adelante los presupuestos

Aunque no lo diga explícitamente, Jaume Collboni reconoce que necesita tejer una sólida red de acuerdos con las fuerzas municipales de Barcelona para tener una legislatura sin sobresaltos.

El bautismo de fuego será la negociación de los presupuestos municipales, donde buscará tender puentes con Junts per Catalunya tras el cambio de guión que le permitió ser alcalde frente a Xavier Trias, que había sido el candidato más votado.

En una entrevista otorgada a EFE, Collboni ha pedido a Junts que “razonablemente se atiendan las reglas de juego democrático y no se construya una teoría de la conspiración, que es ridícula», en referencia al acuerdo que con los Comuns y por un lado y el PP por el otro le permitió tener los votos necesarios para lograr la vara de alcalde.

«Tiendo la mano al conjunto de los grupos municipales, a excepción de la ultraderecha, para llegar a los mejores acuerdos en favor de Barcelona, y esto incluye de una forma muy clara a Junts«, dijo Collboni.

Jaume Collboni con el bastón de mando tras ser elegido alcalde de Barcelona. EFE/Quique García

La fórmula de la Diputació

Su idea es repetir la fórmula que le permitió al PSC y Junts tener el control de la diputación provincial: el alcalde recordó que ha «defendido públicamente el pacto en la Diputación de Barcelona con Junts», porque hasta ahora «ha funcionado bien, con lealtad institucional».

Collboni pide a Junts repetir “la experiencia de coalición” que Junts y el PSC han tenido en la Diputació de Barcelona

Collboni lamentó que Junts apueste por formar una mayoría alternativa con ERC y otros grupos, lo que hace imposible reeditar la coalición PSC-Junts en la Diputació de Barcelona.

«Si no se hace es porque hay directrices que no vienen de Barcelona y que indican lo contrario. Me parece una lástima desaprovechar una experiencia de coalición que había funcionado», apuntó.

Jordi Valls, el negociador

La negociación por los presupuestos estará a cargo de Jordi Valls, cuarto teniente de alcalde y responsable de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo.

Su hoja de ruta es tener un anteproyecto de las cuentas municipales antes de las vacaciones de verano, para que en septiembre se inicien las negociaciones con los grupos políticos.

«Barcelona necesitará presupuestos, porque necesita sacar adelante proyectos que tienen que ver con las infraestructuras, la movilidad, los servicios públicos, guarderías, cobertura de la Ronda, eventos internacionales, obras del Puerto Olímpico o limpieza», dijo.

Collboni empezará las negociaciones con los grupos políticos en septiembre. EFE/ Quique García

La coalición progresista

Collboni recordó que el mayor respaldo vino de las fuerzas de la exalcaldesa Ada Colau, por lo que se declaró como «partidario de una coalición progresista», porque «es lo que la gente ha votado mayoritariamente en la ciudad», donde su propuesta de «gobernar conjuntamente con los comunes continúa vigente».

Pero según precisó en la entrevista, eso no impedirá que además de tender la mano a Junts también busque acuerdos con ERC o el PP: “soy muy consciente de que la aritmética debe hacer que los acuerdos sean la tónica habitual de la toma de decisiones en el plenario municipal”, apuntó.