La vacunación sin cita de Barcelona hace aguas: “Es un desastre”

La implantación de los puntos móviles de vacunación en Cataluña ha estado marcada por el caos. “La enfermeras desde dentro dicen que ahora mismo no están vacunando a nadie y el ritmo de vacunación es bajo porque no nos dejan pasar. Hay una cola tremenda y no nos dejan vacunarnos“, explica Nathia, que lleva 4 horas esperando la inoculación pero, al parecer, no cumple el perfil sanitario para recibirla.

En el Arco del Triunfo de Barcelona se ha puesto en marcha la primera unidad para inocular con la vacuna de Jansen (Johnson & Johnson), la cual al ser monodosis, solo necesita la administración de una única dosis para conseguir inmunización frente al virus.

Esta monodosis la recibirán, tal y como lo anunciaron este martes el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, y la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, las personas en situación de vulnerabilidad que no puedan vacunarse en un CAP, con dificultades idiomáticas y a mayores de 40 años.

Sin embargo, han sido muchos los menores de 35 años, el grupo de edad en el que se concentran los nuevos contagios, que debido a la confusión, los constantes cambios de información y las ganas de vacunarse, se han presentado al punto móvil para poder recibir la monodosis.

“Estoy desde las tres de la tarde y, ahora mismo, no hay gente mayor de 40 años o la hay muy poca pero, aún así, no nos están dejando pasar a los menores de 40”, relata Nathia sobre la situación. “En toda la tarde no han vacunado a casi nadie. Cada 15 minutos vacunan los cuatro personas mayores de 40 años que aparecen”.

Al no ser población de preferencia, les han negado la entrada al vehículo pero tampoco se les ha dado la oportunidad de, una vez vacunados a todos los mayores de 40 y personas en situación de vulnerabilidad, recibir su dosis en el caso que así sea posible. “Son capaces de guardar las vacunas con tal de no ponérnosla“, afirma la joven de 34 años indignada.

Jóvenes haciendo cola para recibir la vacuna Jansen. Foto: Ana Carrasco González

Guillermo tiene 30 años y tampoco da el perfil sanitario para recibir la vacuna de Jansen, no obstante, su ganas de ser inmunizado ante la ola de contagio no desiste. “Yo había venido porque vi en la prensa que estaban vacunando con en este punto de vacunación móvil, y que era de acceso libre para todas las edades pero, claro, el problema es que solo están dejando pasar a gente de más de 40 y vienen a cuenta gotas“, se queja.

“Hay una cola llena de gente y estamos a 30 grados, al sol. Se ha formado una cola tremenda y no se está vacunando a nadie. Estamos pendientes de que consellería decidan abrir la verja y dejen vacunar a la gente“, confirma el joven.

La presión en las colas

El personal de Cruz Roja que gestiona las unidades móviles de vacunación, vehículos facilitados por la automovilística Seat y el Banco de Sangre y Tejidos, han estado organizando y orientando a los presentados en el punto de vacunación del Arco del Triunfo en Barcelona.

A pesar de que en la Cruz Roja nadie ha querido presentar declaración como portavoz, Concha, que es voluntaria de la institución y estaba coordinando la cola para recibir la vacunación, ha querido manifestar su opinión a Economía Digital: “Yo no sé que van a hacer con las vacunas que no van a poner pero te puedo decir lo que me dice mi sentido común: pienso que deberían vacunar a toda esta gente porque, efectivamente, está desorganizado“.

Jóvenes haciendo cola para recibir la vacuna Jansen. Foto: Ana Carrasco González

La confusión ha brillado en este punto de vacunación masiva. No solo los jóvenes que han acudido ni los voluntarios de Cruz Roja, las enfemeras y la mano de obra que trabajaba en los servicios de prevención de Seat tampoco entendían la situación y no sabían como solventarlo con criterio.

Ricardo trabaja en el servicio de prevención de Seat y asegura que no depende de los enfermeros ni de ellos que la gente pueda vacunarse. “Todo lo que ellos -Cruz Roja- nos digan que van a vacunar, los vamos a vacunar. A nosotros nos dijeron desde el principio que quien hace el criterio de quien tiene que pasar o no es la Cruz Roja”.

Sin embargo, ante tal concentración de personas jóvenes, Ricardo garantiza que en esta unidad están preparados vacunar al triple de personas que se encuentran en el punto de vacunación del Arco del Triunfo pero insiste que “la pauta la marca la Cruz Roja”.