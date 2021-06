Las variantes india y brasileña ganan peso entre los contagios por Covid-19 en Cataluña

Las variantes india y brasileña van ganando peso en Cataluña, un territorio ocupado hasta ahora por la predominante variante británica. Sin embargo, con el avance de la campaña de vacunación, son las variantes que más escapan a los anticuerpos que generan las profilaxis, ya sea por su virulencia o su composición, las que aumentan su presencia en el tejido demográfico catalán.

Según ha avanzado el periódico La Vanguardia, este aumento en la proporción de contagiados coincide con el descenso gradual de los afectados por las variantes británicas u originales, más asentadas pero vulnerables a las vacunas. El responsable de Microbiología del Hospital Vall d’Hebron, Tomás Pumarola, ha explicado que ven “cómo entran las nuevas (variantes) paulatina y lentamente aún, pero con fuerza en toda Europa”

Se trata, según Pumarola, de una cuestión lógica, ya que “a medida que hay más población vacunada, predominarán las que más se escapen de las vacunas, como la india y la brasileña. Pero es un escape parcial: las vacunas actuales están demostrando una buena protección frente a la enfermedad”.

Y es que las variantes india y brasileña, nombradas por la OMS como variantes Delta y Gamma respectivamente no pasan del 3% o 4% de los casos en el territorio, “cuando lleguen al 15% suponemos que se disparará su peso”, apunta el microbiólogo. No obstante, insiste en que, pese a que estas variantes están ganando más peso, esto no implica que tenga que aumentar el número de contagios e incluso que su proliferación conlleve una ralentización del descenso de la incidencia.

La variante india ha sido hace apenas un mes la causante de una debacle en su país de origen, India, donde tuvieron que enfrentar en el segundo país más poblado del mundo un número aproximado a los 400.000 nuevos contagios diarios con un sistema de salud público que entró en colapso, hecho que llevó a que el gobierno solicitara ayuda internacional, a la que más de 40 países respondieron organizando envíos de oxígeno y otros suministros médicos.

Por otro lado, en Brasil conviven dos variantes autóctonas que se diferencian en su virulencia, así como en su mutabilidad y capacidad para adaptarse al entorno.

Tanto Brasil como India están encima de la clasificación de los países más afectados por el SARS-COV-2, ocupando el tercer y el segundo puesto respectivamente a nivel mundial, solo superados por Estados Unidos, que tiene unos 34 millones de contagiados.

En esta línea, Brasil supera los 16 millones de afectados contabilizados y la India, los 27,5 millones. Respecto al número de fallecidos, India ha contabilizado 337.989 decesos y Brasil 467.706 fallecimientos.