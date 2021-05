Los alcaldes del PP plantan a Sánchez en la presentación del plan rural: “Es una pantomima”

Ningún miembro del PP participa este sábado en la presentación del Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico que se celebra en la Moncloa. El presidente Pedro Sánchez ha invitado a más de un centenar de alcaldes, presidentes de diputaciones, concejales y diputados provinciales populares a este acto que tiene como objetivo luchar contra la despoblación rural. Sin embargo, los populares han decidido declinar la invitación: “Es una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez”, han señalado.

Los ediles han criticado a través de un comunicado que el Gobierno no ha contado con su opinión para elaborar este plan que, según han señalado, “se ha hecho de espaldas a municipios y provincias” ya que no ha sido sometido a consulta pública ni presentado a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico con anterioridad a su aprobación.

“No presenta ni objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto”, dicta el texto. Así, pretenden demostrar su “hartazgo” ante un Ejecutivo “que tiene abandonadas a las entidades locales desde el principio de la pandemia”.

“Quieren nuestro respaldo a un Plan en el que, durante su tramitación, no han querido contar con nuestra opinión” Raquel Clemente (FEMP)

“Quieren nuestro respaldo a un Plan en el que, durante su tramitación, no han querido contar con nuestra opinión”, ha asegurado la alcaldesa de Celadas (Teruel) y vicepresidenta de la Comisión de Despoblación de la FEMP, Raquel Clemente. Además, según los alcaldes, este plan – dotado con 10.000 millones de euros, diez ejes de actuación y más de 130 políticas activas- ya se conocía por la prensa desde hace dos meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el documento ‘España 2050’. / Gobierno.

Los populares achacan en su escrito que el plan de Sánchez hace referencia a que la financiación no está cerrada, por lo que consideran que no hay fondos asociados a cada eje de acción, ni a cada actuación concreta.

El PP arremete contra Sánchez por “ignorar” a Europa

Los ediles populares han achacado a Sánchez que la lucha contra la despoblación en el ámbito de la Unión Europea “no se pueden hacer políticas de impacto real en el territorio, sin contar con el territorio, y sus legítimos representantes”.

En este sentido, han apuntado que la gobernanza diseñada por la Comisión Europea para la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incorpora como uno de los ejes centrales la colaboración y participación de los agentes locales y de la sociedad civil tanto en el diseño como en la implementación de las medidas, un aspecto que, en opinión de los populares, ” ignora reiteradamente el Gobierno de Sánchez”.

Por todo ello, el PP ha decidido plantar a Sánchez en la Moncloa. “No se reúnen las condiciones de respeto institucional que merecen en tanto representantes locales llamados a participar activamente en el Plan de Medidas frente al Reto Demográfico”, han concluido. Por este motivo, renuncian a participar en esta reunión que, según afirman, ha sido convocada a efectos meramente informativos”.