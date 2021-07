Los brotes de covid vuelven a 50 residencias catalanas

La quinta ola presenta características muy distintas a las anteriores: los protagonistas son los jóvenes y surge en mitad de la campaña de vacunación. Sin embargo, hay un dato que recuerda a la peor parte de la pandemia, cuando el coronavirus arrolló las residencias de ancianos en la primera ola. Y es que hasta 50 geriátricos han reportado brotes activos de covid.

Esta vez, con el plan de inmunización por medio, la situación no es la misma. Este dato representa a tan solo el 5% de las residencias en Cataluña. No obstante, cabe destacar que el pasado 27 de mayo se consiguió por primera vez que ninguna de los 1.030 geriátricos tuviera brotes de covid. Por primera vez en 16 meses no había ninguna clasificada en rojo. Y ahora se ha dado un paso atrás.

En total, diez centros de mayores están en alerta roja, mientras que otros 40 permanecen en color naranja, con casos diagnosticados pero controlados. Según han informado a Efe fuentes de Salud, los casos más peligrosos se encuentran: uno en la ciudad de Barcelona, ocho en la región sanitaria metropolitana norte y una en la región sanitaria metropolitana sur.

Un profesional realiza su tarea en la residencia Fiella de Tremp (Lleida) donde tres personas más han perdido la vida a causa del brote de covid-19

El hecho de que la gran mayoría de las 55.000 personas que viven en la residencias geriátricas en Cataluña estén vacunadas con la pauta completa ha hecho que apenas haya mortalidad por covid y que no haya contagios entre los usuarios, aunque si entre el personal y en algunos residentes con síntomas más leves.

Los geriátricos en alerta roja representan el 1%

Según datos facilitados a Efe por el Departamento de Salud, los diez geriátricos en rojo suponen sólo un 0,97% del total de 1.030 geriátricos. La gran mayoría, 980 residencias (95,1%), están en situación verde y libres del virus, según la misma fuente.

La gran mayoría, 980 residencias (95,1%), están en situación verde y libres del virus

El Departamento de Salud clasifica las residencias por colores: rojo para las que aún no han controlado la epidemia, naranja para las que tienen casos confirmados pero que están en fase de estabilización, y verde para las que no tienen ningún contagiado.

Leer más: La presión hospitalaria incrementa en Cataluña con más de 600 hospitalizaciones

Hasta hoy, han fallecido durante toda la epidemia en las residencias catalanas unas 4.600 personas por coronavirus, sin contar los residentes que han muerto en hospitales o en centros sociosanitarios.

Las residencias geriátricas han sido las más drásticamente afectadas por la pandemia, con una alta mortalidad entre sus usuarios, que recibieron ayuda, sobre todo durante la primera ola de la epidemia de la Unidad Militar de Emergencias, de Médicos sin Fronteras, Cruz Roja y de otras ONG y organizaciones humanitarias.