Macarena Olona elige a Coco Robatto como coordinador de su campaña andaluza

Macarena Olona, la candidata de Vox a las elecciones andaluzas, ha elegido a Jacobo González Robatto, conocido como Coco Robatto en sus redes sociales, como coordinador de su campaña para las andaluzas que se celebrarán el 19 de junio.

Así lo ha anunciado la candidata a través de su cuenta de Twitter. «Campaña tras campaña, hemos recorrido juntos España. Hoy te doy las gracias por aceptar caminar a mi lado como Coordinador de mi Equipo de Campaña a la Presidencia de Andalucía«, ha escrito Olona.

Campaña tras campaña, hemos recorrido juntos España. Hoy te doy las gracias por aceptar caminar a mi lado como Coordinador de mi Equipo de Campaña a la Presidencia de #Andalucia, @CocoRobatto. pic.twitter.com/CQ5E0RdnLr — Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 3, 2022

Por su parte, González ha agradecido a Macarena Olona su confianza para ofrecerle el cargo. «El honor es absoluto», ha escrito en la misma red social.

Coco Robatto es portavoz en el Senado

Actualmente, Coco Robatto es senador por Vox y parlamentario por designación autonómica de Andalucía. Originario de Madrid, se ha licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Cunef con especialidad en finanzas y MBA full time por IESE Business School promoción de 2017.

Leer más: Vox designa a Macarena Olona como candidata para las elecciones andaluzas

En su carrera profesional, ha pasado por Consultoría hasta el inicio del MBA y más tarde se encargó de la dirección financiera de una empresa de desarrollo turístico, además de ser consejero en gestión de capitales hasta su incorporación hace un año a las filas de Vox como Secretario Financiero en el Grupo Parlamentario de Andalucía y después nombrado Senador.

Abascal propondrá oficialmente a Olona como candidata

El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguraba el pasado miércoles que la diputada Macarena Olona cada vez tenía «más cara de presidenta» de la Junta de Andalucía. No obstante, precisó que su partido no anuncia a sus candidatos hasta que no son designados por los órganos de gobierno internos, su bendición la señala claramente como la cabeza de cartel de Vox el 19-J.

Este jueves, Abascal propondrá a Olona ante sus compañeros de filas, su apuesta personal para retarle la presidencia a Juanma Moreno, el jefe del Ejecutivo andaluz actual.