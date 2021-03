Más de 500 intelectuales se unen contra el independentismo

Ya han pasado 40 años desde que un grupo de intelectuales, entre los que se encontraban Amando de Miguel, Federico Jiménez Losantos, Santiago Trancón o Amelia Romero, firmaron un texto en el que reivindicaban la igualdad de derechos lingüísticos en la Cataluña de 1981. Este documento fue denominado Manifiesto de los 2.300 y, ahora, cuatro décadas más tarde la historia se repite. Esta vez la protesta es En defensa de la Nación constitucional y de la Igualdad de todos los españoles.

Este es el título de un nuevo escrito, promovido por la asociación Impulso Ciudadano, al que se ha sumado un millar de personalidades entre las que destaca la presencia de Mario Vargas Llosa, Félix de Azúa, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Albert Boadella, Maite Pagazaurtundua, Cayetana Álvarez de Toledo o Rosa Díez.

Con el mismo espíritu de los años 80, este texto vuelve a hacer hincapié en la defensa del castellano frente a la “normalización del uso” del catalán, pero centrándose en la actual crisis política que, según apuntan, es el resultado de “innumerables errores, engaños y claudicaciones de los que son responsables en gran parte los sucesivos gobiernos de España”.

“Entre la indolencia y la inepcia, no han sabido encarar con determinación el desafío anticonstitucional y su desprecio reiterado a la ley y a las decisiones judiciales”, indican en relación a los acontecimientos ocurridos en octubre de 2017, cuando Cataluña celebró un referéndum ilegal. “Sus autores no solo no se arrepienten, sino que proclaman provocativamente que lo volverán a hacer -afirman- Su amenaza sigue en pie”.

Los autores de este manifiesto hacen un llamamiento a la lucha de todos los ciudadanos que “durante estos años han visto atropellados sus derechos constitucionales, lingüísticos y cívicos en numerosos espacios y de diversas formas”. Critican cuestiones como no ser capaces de educar a sus hijos en castellano, un adoctrinamiento en la enseñanza en el que “se desprecia a España” o el no ser atendidos en las administraciones en la lengua oficial.

Además, aseguran que padecen amenazas por discrepar de la ideología independentista. Ven cómo se malgasta el dinero público en la promoción del proceso separatista. “(Somos) discriminados en el acceso al trabajo y vemos reducidas nuestra movilidad social y oportunidades vitales”, aseguran.

El documento concluye con una petición a cualquier persona con “poder, influencia y responsabilidad social” para que se abandonen los “intereses, engaños y equidistancias” y “encarar unidos y con valentía la gravedad del actual momento histórico”.

“Defender a España es defender el bien común, porque España es la mejor garantía de nuestros derechos y libertades. Pedimos a todos los ciudadanos que no se dejen llevar por el miedo, la resignación o el pesimismo, y que adopten una actitud decidida en defensa del orden constitucional contra quienes quieren destruirlo”, concluye el documento.