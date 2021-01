Menos de la mitad de los españoles confía en que la vacuna traerá la normalidad

¿Volverá la vida normal después de la vacuna contra el coronavirus? Los políticos parecen coincidir en que sí, mientras que los científicos son más cautelosos. No pocos expertos han advertido de que en 2021 no nos despediremos de las mascarillas, tendremos que seguir lavándonos las manos (en realidad, nos piden que lo hagamos siempre, con o sin pandemia) y nuestras interacciones sociales seguirán siendo limitadas.

¿Pero qué piensan los españoles? Algunos lo ven igual que los políticos y otros tienen dudas. El 47,6% cree que cuando las vacunas hagan su trabajo se volverá a poder a hacer todo lo que se hacía antes de la pandemia, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves. Pero los demás no están tan seguros. Incluso un 9,7% dice que “definitivamente no” volverán a la normalidad.

El 25,1% de los encuestados por el CIS señala que “de momento no” hay forma de que las vacunas ayuden a volver a la vida pasada, y un 17,1% no sabe o duda. No ha contestado la pregunta un 0,4% de la muestra de poco más de 2.000 personas entrevistadas entre el 11 y el 16 de diciembre de 2020 en toda España.

Los españoles que desconfían de que la vacunación sea sinónimo de la vieja normalidad tienen varias razones para pensar así. Una tercera parte señala que “tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos” de la inmunización; un 21,9% no se fía de las vacunas por la rapidez con que se han fabricado; y un 21,2% transmite que la existencia ha cambiado tanto con la vida que “la vida no va a ser igual” aunque se consiga la inmunidad de grupo.

Esa inmunidad de grupo tampoco es esperada por todos, en el tanto un 11,2% de los encuestados por el CIS asegura que la inmunidad debe ser total; es decir, que tendría que estar toda la población vacunada. El 5,5% explica su desconfianza a que se retome la normalidad señalando que es probable que haya que seguir tomando medidas, y en torno a un 10% optó por otras respuestas o no contestó.

El 60% ve insuficientes las medidas contra la Covid-19

El estudio del CIS sobre los efectos y consecuencias de la pandemia del coronavirus entre los españoles, el tercero que publica el Centro dirigido por el socialista José Félix Tezanos, revela que la mayoría de los ciudadanos ve insuficientes las medidas que se han tomado para afrontar la emergencia sanitaria. El 59,2% ha asegurado que el Gobierno y las comunidades autónomas tendrían que “haber tomado medidas más estrictas que las que han tomado”.

Una cuarta parte de los españoles sí ve “adecuadas y necesarias” las medidas que han tomado las distintas administraciones, mientras que un 2,1% defiende que no había que tomar medidas que limitasen las libertades. Más del 12% de los entrevistados no supo qué responder o no lo hizo, o bien señaló que no tenía información suficiente para dar una respuesta.

El CIS ha aprovechado la pandemia para lanzar varias preguntas trampa a lo largo de sus estudios y barómetros publicados en 2020, y esta publicación no es la excepción. Esta vez, los de Tezanos han preguntado sobre si hay que racionar vacunas o medicamentos en caso de que haya escasez en los próximos meses, pidiendo a sus ciudadanos su opinión sobre a qué colectivos es mejor priorizar en un escenario como ese.

“Ahora le voy a preguntar su opinión sobre otro tema relacionado con la pandemia. En el caso de que hubiera escasez de

respiradores, vacunas, medicamentos u otros remedios para la Covid-19, y hubiera una posibilidad de salvar a la

persona a quien se le administrara, y pudiera Ud. elegir entre proporcionárselos a la persona más joven, o a la persona

más enferma o a la persona más anciana, u otro criterio distinto, ¿cuál sería su decisión?”, reza la pregunta.

Y estas fueron las respuestas: El 29,6% ha optado por poner la vacuna o el medicamente a la persona más joven, “con más vida por delante”; el 26,2% preferiría que fuese al más enfermo y “con más riesgo de morir”, y el 9,6% priorizaría a los ancianos por ser los más vulnerables. Las demás respuestas contaron con apoyos muy bajos, pero destaca una: el 2% señala que ante algo así “no se puede decidir, es muy dificil”.