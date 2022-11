Moncloa afirma que no hay «novedades» sobre la sedición y acusa a Feijóo de no ser «el líder del PP»

La ruptura del Partido Popular de las negociaciones por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la posible reforma de la sedición sigue teniendo eco en la Moncloa, pero sin más avancez. Este lunes, en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha negado que haya habido “novedad” en ese cambio del Código Penal para reducir la pena de prisión por el delito y homologarlo a otros países europeos.

El PP, a ojos del Gobierno, lo «único» que tiene que hacer es acatar la Constitución y sentarse a llegar a un pacto. «Hemos visto que no sólo se ha certificado estos cuatro años de bloqueo, sino que se reiteran en mantenerlo sine die. Hace 7 meses nos dijeron que venía alguien nuevo a liderar, pero el señor Feijóo no lidera nada, ha venido a obedecer a los más ultra de sus partido. El juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y no está haciendo ni una cosa ni la otra», ha valorado una tajante Rodríguez.

El tono duro ha continuado, e incluso ha llegado a afirmar la portavoz del Gobierno que «el PP está echado al monte, tratando de ocultar su irresponsabilidad. Fue un partido de Gobierno pero está inhabilitado. Se encuentra en rebeldía constitucional, se instaló Casado y permanece Feijóo», ha argüido para acabar insistiendo en que «ya» no se atreve «a llamarle líder del PP». «Incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso».

«Qué interés tiene Feijóo en no cumplir la Constitución»

Es parte de la estrategia que Moncloa está llevando a cabo tras los últimos acontecimientos, tal y como desgranó este periódico. La burbuja del llamado efecto Feijóo, a sus ojos, está acabada, y ahí es donde pretenden acorralar al PP, al que le van recortando puntos en las encuestas tras una temporada de luna de miel del nuevo presidente del principal partido de la oposición.

«El Gobierno va a cumplir la Constitución, y hay que preguntarse qué interés tiene Feijóo y el PP en que no se cumpla. En que un partido que ha tenido responsabilidad de gobierno se niega a aceptar las reglas del juego, aquello que le insistimos a todos los españoles», ha insistido Isabel Rodríguez. «Claramente el Gobierno se mantiene en su posición de que el cumplimiento de la Constitución no admite chantajes. El Gobierno cumplirá con la Constitución, es una obligación«.

Puigdemont rendirá cuentas a la Justicia en España

Es por ello que Rodríguez también ha querido desmontar parte del argumentario con el que el PP quiere justificar públicamente su cambio de postura, después de unas declaraciones del expresident de la Generalitat fugado Carles Puigdemont en el que afirmaba tener un «acuerdo» sobre la reforma y el ofrecimiento de un indulto por parte del PSOE. «Es clara y rotunda la posición del Gobierno al respecto: este señor tiene que venir a España para cumplir y rendir cuentas ante la Justicia», ha arrancado la portavoz.

«Lo que no es de recibo es que el PP utilice a Puigdemont como elemento de autoridad como un nuevo escudo de protección ante la debilidad de no saber dar explicaciones. Los que no fueron capaces de mantener y pusieron en riesgo el orden constitucional, que lo cuenten. Una vergüenza que utilicen a este señor como argumento de autoridad», ha lamentado.

Los whatsapps de la negociación

Preguntada por la posibilidad de que el PP haga públicos algunos de los mensajes que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en los que se comprometía a que el Gobierno no iba a reformar el delito de sedición, Rodríguez ha recordado que en 2018 el acuerdo para renovar el CGPJ saltó por los aires por un mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó, exportavoz del PP en el Senado, en el que se jactó de controlar el Supremo y defendió la “elegancia” de Bolaños durante las conversaciones.

“Nosotros no tenemos las mismas artes que tienen ellos. Y yo lo que quiero es poner en valor la elegancia del ministro Bolaños, que se ha comprometido públicamente a preservar el ámbito privado de la mismas frente a aquellos que, para tapar todas sus vergüenzas porque realmente es una vergüenza lo que están haciendo, no tengan inconveniente en utilizar una conversación privada y manipular este tipo de información para tapar algunas excusas que a lo mejor son inconfesables”, ha zanjado.